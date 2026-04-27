Львовянам снова понадобятся пуховики: в городе может выпасть снег и ударят заморозки

Тепло еще может вернуться

В последние дни апреля приготовили для жителей Львова настоящее испытание. Вместо долгожданного стабильного тепла в город возвращается зима.

Прогностическая модель WeatherNext 2 пишет, что понедельник начался с относительно комфортных показателей, но синоптические карты указывают на резкое изменение воздушных масс. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Когда ждать дождя со снегом

Уже с середины недели погода во Львове начнет стремительно ухудшаться, заставляя горожан снова доставать теплые пальто и зонтики. Самым сложным периодом станут 29 и 30 апреля, когда дневная температура воздуха не поднимется выше отметок +8°C…+9°C.

В среду, 29 апреля, ситуация усугубится осадками в виде дождя с мокрым снегом, а ночью столбики термометров опустятся до опасной отметки -1°C. В четверг, 30 апреля, львовянам также не стоит рассчитывать на солнце, поскольку небо будет облачным, а днем возможен небольшой мокрый снег.

Возвращение к весне — когда будет тепло

Май начнется с постепенного восстановления температурного режима. Уже в пятницу, 1 мая, облака станут менее плотными, хотя вероятность небольшого дождя будет сохраняться на уровне 20%, а воздух прогреется до +11°C.

Настоящий переломный момент наступит в выходные: в субботу ожидается солнечная погода с температурой +15°C, а в воскресенье, 3 мая, весна наконец-то возьмет свое. Последний день недели подарит Львову чистое небо и летом +17°C, что станет идеальным завершением этого нестабильного периода.

Что говорит Укргидрометцентр

Следует отметить, что официальные данные Укргидрометцентра несколько отличаются от показателей WeatherNext 2, обещая львовянам более мягкий, хотя и дождливый сценарий. В частности, государственные синоптики прогнозируют пик потепления уже на воскресенье, 3 мая, с показателем до +20°C, тогда как нейросети останавливаются на отметке +17°C. Кроме того, по официальным данным, ночные заморозки до -1°C маловероятны — минимальная температура ночью не должна опуститься ниже 0°C…+3°C. Несмотря на эти разногласия, оба источника единодушны в одном: середина недели будет самой холодной и влажной.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве может "ужарить" до +19.