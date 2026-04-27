Пережив війну та бачив зміну епох: у Києві назавжди зникло відоме дерево (відео)

Йому було 150 років

Каштан Іващенка у Києві, що мав статус ботанічної пам’ятки природи, був повністю знищений під час негоди 26 квітня 2026 року. Внаслідок потужного буревію дерево розкололося навпіл і впало на проїжджу частину, зачепивши лінії електропередач та автомобілі.

Подія сталася у Печерському районі Києва. Про це повідомили Київ24.

Це було старовинне дерево — каштан Іващенка. Він ріс понад 150 років на цьому місці. З 2013 року дерево має статус ботанічної пам’ятки.

Дерево росло біля будинку № 10 на вулиці Рибальській. Каштан Іващенка мав обхват стовбура 3,2 метра, висоту 25 метрів. До вчора дерево перебувало у доброму стані.

Що передбачав статус ботанічної памʼятки:

Заповідний режим: Дерево входило до природно-заповідного фонду України. Будь-які маніпуляції (обрізка, забудова поруч, видалення) були суворо заборонені без спеціальних дозволів екологічної інспекції.

Державна охорона: За збереження дерева відповідали міські служби, зобов'язані проводити його лікування та професійний догляд.

Після знищення дерева буревієм його мають офіційно виключити з реєстру об’єктів природно-заповідного фонду через втрату предмета охорони.

Раніше "Телеграф" писав, де у Києві можна побачити гори.