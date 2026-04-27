Пережил войну и видел смену эпох: в Киеве навсегда исчезло известное дерево (видео)

Ему было 150 лет

Каштан Иващенко в Киеве, имевший статус ботанического памятника природы, был полностью уничтожен во время непогоды 26 апреля 2026 года. В результате мощного урагана дерево раскололось пополам и упало на проезжую часть, зацепив линии электропередач и автомобили.

Событие произошло в Печерском районе Киева. Об этом сообщили Киев24.

Это было старинное дерево – каштан Иващенко. Он рос более 150 лет на этом месте. С 2013 года дерево имеет статус ботанического памятника.

Дерево росло у дома № 10 на улице Рыбальской. Каштан Иващенко имел обхват ствола 3,2 метра, высоту 25 метров. До вчера дерево находилось в хорошем состоянии.

Предусматривавший статус ботанического памятника:

Дерево входило в природно-заповедный фонд Украины. Какие-либо манипуляции (обрезка, застройка рядом, удаление) были строго запрещены без специальных разрешений экологической инспекции. Государственная охрана: За сохранность дерева отвечали городские службы, обязаны проводить его лечение и профессиональный уход.

После уничтожения дерева ураганом его должны официально исключить из реестра объектов природно-заповедного фонда из-за потери предмета охраны.

