Пережил войну и видел смену эпох: в Киеве навсегда исчезло известное дерево (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ему было 150 лет
Каштан Иващенко в Киеве, имевший статус ботанического памятника природы, был полностью уничтожен во время непогоды 26 апреля 2026 года. В результате мощного урагана дерево раскололось пополам и упало на проезжую часть, зацепив линии электропередач и автомобили.
Событие произошло в Печерском районе Киева. Об этом сообщили Киев24.
Это было старинное дерево – каштан Иващенко. Он рос более 150 лет на этом месте. С 2013 года дерево имеет статус ботанического памятника.
Дерево росло у дома № 10 на улице Рыбальской. Каштан Иващенко имел обхват ствола 3,2 метра, высоту 25 метров. До вчера дерево находилось в хорошем состоянии.
Предусматривавший статус ботанического памятника:
- Заповедный режим: Дерево входило в природно-заповедный фонд Украины. Какие-либо манипуляции (обрезка, застройка рядом, удаление) были строго запрещены без специальных разрешений экологической инспекции.
- Государственная охрана: За сохранность дерева отвечали городские службы, обязаны проводить его лечение и профессиональный уход.
После уничтожения дерева ураганом его должны официально исключить из реестра объектов природно-заповедного фонда из-за потери предмета охраны.
