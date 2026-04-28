Час діставати легкий одяг: коли в Полтаві можливе потепління до +24 і чи будуть опади
Місцями у Полтаві можливі дощі та ще й з грозами
У Полтаві наприкінці квітня та на початку травня очікується поступове потепління, яке може досягти свого піка в середині або на вихідних цього тижня.
Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. "Телеграф" детальніше розповість, чого чекати від погоди.
Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.
Упродовж 28-29 квітня у місті буде прохолодно: температура вдень становитиме +10…+12 °C, уночі опускатиметься до +1…+2 °C. Переважатиме хмарність з періодичними проясненнями, істотних опадів не прогнозується.
У четвер, 30 квітня, погода залишиться нестійкою: повітря прогріється до +13 °C, місцями можливий невеликий дощ. З 1 травня почнеться відчутніше потепління — до +16 °C, із поступовим проясненням неба та зменшенням опадів.
Найкомфортнішою частиною тижня стануть вихідні. У суботу температура підніметься до +19 °C, встановиться ясна та сонячна погода. У неділю потепління досягне піка — до +21 °C, без опадів і з переважно сонячним небом.
Що прогнозують в Укргідрометцентрі
У Полтаві протягом 4-7 травня прогнозують мінливу погоду з коливаннями температури та періодичною хмарністю. У понеділок, 4 травня, буде від +8 С° вночі до +18 С° вдень. Уже у вівторок, 5 травня, температура знизиться до +12 С° вдень, очікується більше хмарності та ймовірні опади.
У середу, 6 травня, знову потеплішає — до +19 С°, а в четвер, 7 травня, температура дещо знизиться до +16 С° із хмарною погодою. Синоптики зазначають, що наразі прогноз доступний лише на ці дні, тож подальші погодні умови ще уточнюватимуться.
Обидва прогнози вказують на потепління та можливі дощі, але за першим температура може піднятися набагато вище — до +24 градусів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в неділю, 26 квітня, Україну накрила сильна негода: шквальний вітер спричинив пилові бурі, пошкодження дахів і падіння дерев, є загиблі.