Час діставати легкий одяг: коли в Полтаві можливе потепління до +24 і чи будуть опади

Місцями у Полтаві можливі дощі та ще й з грозами

У Полтаві наприкінці квітня та на початку травня очікується поступове потепління, яке може досягти свого піка в середині або на вихідних цього тижня.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. "Телеграф" детальніше розповість, чого чекати від погоди.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Упродовж 28-29 квітня у місті буде прохолодно: температура вдень становитиме +10…+12 °C, уночі опускатиметься до +1…+2 °C. Переважатиме хмарність з періодичними проясненнями, істотних опадів не прогнозується.

У четвер, 30 квітня, погода залишиться нестійкою: повітря прогріється до +13 °C, місцями можливий невеликий дощ. З 1 травня почнеться відчутніше потепління — до +16 °C, із поступовим проясненням неба та зменшенням опадів.

Хмарність чергуватиметься із сонячними проясненнями.

Найкомфортнішою частиною тижня стануть вихідні. У суботу температура підніметься до +19 °C, встановиться ясна та сонячна погода. У неділю потепління досягне піка — до +21 °C, без опадів і з переважно сонячним небом.

Вночі температура залишатиметься на рівні +6…+13 градусів.

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

У Полтаві протягом 4-7 травня прогнозують мінливу погоду з коливаннями температури та періодичною хмарністю. У понеділок, 4 травня, буде від +8 С° вночі до +18 С° вдень. Уже у вівторок, 5 травня, температура знизиться до +12 С° вдень, очікується більше хмарності та ймовірні опади.

У середу, 6 травня, знову потеплішає — до +19 С°, а в четвер, 7 травня, температура дещо знизиться до +16 С° із хмарною погодою. Синоптики зазначають, що наразі прогноз доступний лише на ці дні, тож подальші погодні умови ще уточнюватимуться.

У вівторок можливе зниження температури.

Обидва прогнози вказують на потепління та можливі дощі, але за першим температура може піднятися набагато вище — до +24 градусів.

