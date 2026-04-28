Потепління на підході? Коли у Дніпрі може піднятись температура до +22°C і чи не зіпсують плани дощі

Місту поки рано ховати парасольки

На початку травня у Дніпрі збережеться мінлива та мокра погода, а з середини тижня можливе поступове потепління.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. Згідно з розрахунками метеорологів, попри потепління у місті йтимуть опади.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

У понеділок, 4 травня, прогнозують +17 °C вдень та +8 °C уночі, місцями можливий невеликий дощ. Наступного дня, 5 травня, температура трохи підвищиться до +18 °C, але небо залишатиметься переважно хмарним. Найбільш нестабільною буде середа, 6 травня: повітря прогріється до +21 °C, проте очікується дощ із високою ймовірністю опадів до 70%.

Погодні умови майже не зміняться й у середині тижня. У четвер, 7 травня, стовпчики термометрів піднімуться до +22 °C, хоча ще можливі короткочасні опади. У п’ятницю, 8 травня, відбудеться незначне похолодання до +17 °C, але дощі стануть слабшими.

На вихідних синоптики прогнозують більш комфортну погоду. У суботу, 9 травня, очікується до +19 °C і мінлива хмарність, а в неділю, 10 травня, — до +20 °C із переважно сонячною погодою та мінімальною ймовірністю опадів.

Прогноз погоди в Одесі на початок травня. Фото: згенероване штучним інтелектом

Прогноз від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, у Дніпрі на початку травня очікується короткочасне потепління, яке затримається ненадовго. Разом з тим прогнозуються дощі.

У понеділок температура становитиме від +8 до +16 °C, прогнозується невелика хмарність. У вівторок, 5 травня, потеплішає до +11…+18 °C, однак разом із підвищенням температури прийдуть нічні дощі. У середу повітря охолоне до +11…+16 °C, зберігатимуться періодичні дощі. Найпрохолоднішим днем стане четвер, 7 травня: температура знизиться до +10…+14 °C, очікуються дрібні опади як удень, так і вночі.

Сонця у Дніпрі на наступному тижні буде замало. Фото: Укргідрометцентр

Отже, хоча прогноз синоптиків охоплює період лише до 7 травня і передбачає короткочасне потепління у вівторок, стабільного зростання температури в Дніпрі наразі не очікується. За окремими моделями, зокрема WeatherNext 2, у четвер повітря могло б прогрітися до +22 °C, однак інший прогноз цього не підтверджує.

