Пора доставать легкую одежду: когда в Полтаве возможно потепление до +24 и будут ли осадки

Местами в Полтаве возможны дожди, да еще с грозами

В Полтаве в конце апреля и начале мая ожидается постепенное потепление, которое может достичь своего пика в середине или на выходных этой недели.

Такой прогноз дала прогностическая модель WeatherNext 2. "Телеграф" подробнее расскажет, чего ждать от погоды.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра.

В течение 28-29 апреля в городе будет прохладно: температура днем будет +10…+12 °C, ночью будет опускаться до +1…+2 °C. Будет преобладать облачность с периодическими прояснениями, существенных осадков не прогнозируется.

В четверг, 30 апреля, погода останется неустойчивой: воздух прогреется до +13 °C, местами возможен небольшой дождь. С 1 мая начнется более ощутимое потепление — до +16 °C, с постепенным прояснением неба и уменьшением осадков.

Облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями. Фото: сгенерированное ИИ

Самой комфортной частью недели станут выходные. В субботу температура поднимется до +19 °C, установится ясная и солнечная погода. В воскресенье потепление достигнет пика – до +21 °C, без осадков и с преимущественно солнечным небом.

Ночью температура будет оставаться на уровне +6…+13 градусов. Фото: сгенерированное ИИ

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

В Полтаве в течение 4-7 мая прогнозируется переменная погода с колебаниями температуры и периодической облачностью. В понедельник, 4 мая, будет от +8 С ночью до +18 С днем. Уже во вторник, 5 мая, температура снизится до +12°С днем, ожидается больше облачности и возможные осадки.

В среду, 6 мая, снова потеплеет — до +19 С, а в четверг, 7 мая, температура несколько снизится до +16 С° с облачной погодой. Синоптики отмечают, что прогноз доступен только на эти дни, поэтому дальнейшие погодные условия еще будут уточняться.

Во вторник возможно понижение температуры. Фото: Укргидрометцентр

Оба прогноза указывают на потепление и возможны дожди, но по первому температура может подняться гораздо выше — до +24 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 26 апреля, Украину накрыло сильная непогода: шквальный ветер повлек за собой пыльные бури, повреждения крыш и падение деревьев, есть погибшие.