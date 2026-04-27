Одесі готуватись до сонячних та теплих днів? Коли буде до +18

Одеса на порозі травневого потепління

Погода в Одесі з 4 по 10 травня 2026 року поступово покращуватиметься. На початку тижня очікується хмарність і місцями дощі, а ближче до вихідних — поступове прояснення та підвищення температури до +16…18 градусів.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. Згідно з розрахунками метеорологів, опади йтимуть ймовірно лише у середу, 6 квітня.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

У понеділок, 4 травня, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря становитиме близько +14 °C вдень і +8 °C вночі, ймовірність опадів — до 25%. У вівторок, 5 травня, збережеться переважно хмарна погода: +14 °C удень і до +12 °C уночі. Вдень опади малоймовірні (10%), проте в нічний час їхня ймовірність зросте до 25%.

Вже наступного дня, 6 травня, прогнозується невеликий дощ. Температура становитиме близько +15 °C вдень і +12 °C вночі, ймовірність опадів — 25%. Протягом четверга, 7 травня, очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів: +15 °C вдень і +12 °C вночі, ймовірність дощу — близько 10%.

Починаючи з п’ятниці, 8 травня, погодні умови поступово покращуватимуться. Очікується переважно сонячна погода з температурою до +16 °C вдень і +11 °C вночі, опади малоймовірні (5%). У суботу, 9 травня, буде ясно без опадів до +17 °C, у неділю, 10 травня, — малохмарно до +18 °C, опади малоймовірні (5%).

Загалом упродовж тижня очікується поступове покращення погодних умов та підвищення температури повітря.

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

За даними Укргідрометцентру, з 4 травня у місті очікується переважно невелика хмарність. Температура повітря не опускатиметься нижче +13 °C, а в середу прогнозуються дощі. Синоптики надали прогноз лише до 6 травня, однак існує ймовірність поступового підвищення температури.

