На ЧС-2026 пролунав перший гучний суддівський скандал (відео)

Глядачам чомусь не показали офсайдні лінії

У суботу, 13 червня, збірна Швейцарії втратила перемогу над командою Катару в матчі 1-го туру групи B на чемпіонаті світу з футболу-2026. За підсумками зустрічі пролунав великий суддівський скандал через спірний пенальті у ворота катарців.

Що потрібно знати

Швейцарія та Катар зіграли внічию на ЧС-2026

Гол швейцарців викликав суперечки у мережі

ФІФА не показала офсайдні лінії у ключовий момент гри

Зустріч, що проходила на стадіоні "Затоки Сан-Франциско" у США, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф". Відео надане Megogo.

На гол Бреля Емболо з "точки" Катар відповів влучним ударом — Буалема Хухі. Саме гол Емболо спричинив скандал. Річ у тім, що пенальті, за допомогою якого швейцарці відкрили рахунок, ймовірно, не можна було призначати. Судячи зі стоп-кадру, гравець збірної Швейцарії був в офсайді й лише після того, як він отримав м’яч, воротар Катару збиває його. Усі суперечки вирішила б графіка напівавтоматичної системи щодо визначення положення поза грою, проте її в етері не показали.

🧐 "To the naked eye as we're looking at that picture it is offside."@aarransummers and @MCATEER4 take a closer look at Qatar's shout for offside before Switzerland's penalty.#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Qatar pic.twitter.com/M5VgLenli1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 13, 2026

Відеоогляд матчу Швейцарія — Катар

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.