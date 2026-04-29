Городи потерпають від сезонного шкідника: коли настає пік його активності та як захистити врожай

Рекомендується систематично оглядати посіви цибулі, щоб якнайшвидше виявити комаху

Фахівці управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомили про початок льоту небезпечного шкідника — цибулевої мухи.

За їхніми даними, масова поява першого покоління очікується наприкінці квітня, що традиційно збігається з періодом цвітіння бузку, тобто десь з кінця квітня і до кінця травня. Активна фаза може тривати понад місяць, як повідомили на офіційній сторінці у "Facebook".

Що це за комаха

Цибулева муха — невелика попелясто-сіра комаха довжиною до 7 мм, яка становить серйозну загрозу для посівів цибулі та часнику. Її личинки проникають у цибулини, де живляться м’якоттю, спричиняючи гниття та загибель рослин.

Першими ознаками ураження є в’янення листя, яке з часом жовтіє і засихає. Цибулини стають м’якими, водянистими та мають неприємний запах. Найбільших збитків шкідник завдає ріпчастій цибулі та молодим посівам.

Експерти радять регулярно перевіряти стан рослин. Якщо зараження досягає приблизно 10% (з наявністю кількох яєць на рослину), необхідно застосовувати інсектициди, дозволені в Україні. У приватних господарствах слід використовувати препарати, рекомендовані для населення.

Серед профілактичних заходів — висаджування поруч із цибулею моркви або томатів, а також використання натуральних настоїв із полину, м’яти, валеріани чи тютюнового пилу для відлякування шкідника.

Обробку посівів рекомендують проводити у безвітряну погоду — вранці або ввечері, суворо дотримуючись правил безпеки.

Як захиститись від цибулевої мухи, яка вже панує на Прикарпатті.

