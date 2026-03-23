Не тільки рис? Що може врятувати зимовий одяг у шафі від вологи та неприємного запаху

Для цих лайфхаків не треба нічого додатково купувати

Під час зберігання одягу в шафі у багатьох людей виникає питання, що ж туди покласти, щоб не було неприємного запаху та вологи. Особливо це стосується зимового одягу.

"Телеграф" зібрав кілька дієвих та бюджетних порад. Зауважимо, що надмірна волога у шафі може стати причиною пліснявіння та псування речей.

Одним з найефективніших способів вбирати вологу, є силікагель або спеціальний поглинач повітря. Однак ці засоби досить часто важко знайти у звичайних магазинах, та й змінювати їх треба регулярно.

Однак є й бюджетні варіанти, зокрема рис. Ця крупа добре вбирає вологу та затримує її в собі. Аби зробити саморобний вбирач вологи, треба взяти марлю чи тонку шкарпетку, сформувати мішок та заповнити його рисом десь на половину. Далі мішечок добре зав'язуємо та кладемо або вішаємо у шафу. До слова, якщо на рис капнути ефірної олії, можна ще й отримати приємний аромат у шафі.

Мішечок з рисом у шафі

Як прибрати зайву вологу з шафи:

Звичайна шкільна крейда (біла) добре вбирає вологу та затримує її. Розмістити шматочки у шафі можна як без марлі, так і в мішечках.

Сіль теж досить добре поглинає зайву вологу. Її краще класти у хустинку з натуральних тканин або чисту шкарпетку. Зауважимо, що краще використовувати звичайну білу сіль без спецій чи приправ.

Активоване вугілля вбирає не тільки вологу, але і всі неприємні запахи. Аби зробити з нього вологопоглинач, розчавіть 10–15 таблеток і покладіть в мішечок або баночку (заздалегідь зробіть отвори в кришці). Такий засіб можна використовувати навіть у взуттєвій шафі.

Додамо, що досить добре аромати тримають чайні пакетики. З них легко можна робити аромадифузори у шафу. Для цього на невикористаний пакетик з нейтральним запахом треб трохи капнути ефірної олії та повісити у шафу.

Чайні пакетики

Зауважимо, що змінювати пакетики треба, коли вони повністю втратили аромат, а власноруч зроблені вологопоглиначі, коли вони стають вологими.

