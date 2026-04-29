Різко потеплішають навіть ночі. Коли в Україну увірветься хвиля спеки з Європи

Довгоочікуване підвищення температури вже не за горами

Холоди, які накрили Україну цього квітня, затримаються й на перші дні травня. Проте вже з 4 числа останнього місяця весни в Україну має почати заходити хвиля теплого повітря з Європи.

Про це свідчать прогнози синоптичного сайту ventusky.com. Навіть вночі з понеділка, 4 травня, температура повітря в Україні підвищиться до +8 +10 градусів.

Вдень 4 травня також буде відчутно надходження теплих повітряних мас. Стовпчики термометрів в західній частині України піднімуться до +21 градуса.

Наступні ночі, 5 та 6 травня, як видно на прогностичних картах, будуть ще теплішими. Як і очікують синоптики, з 4 травня холоднеча, яка вже так надоїла українцям, почне змінюватися весняним теплом. У наступні дні місцями очікується майже літня спека — до +25 градусів.

Чому квітень 2026 такий холодний

Як пояснила в інтервʼю "Телеграфу" начальник відділу метеорології та прогнозів Рівненського обласного центру з гідрометеорології Ірина Вакулінська, у холодній весні 2026 винний антициклон, який сформувався над північною Атлантикою. Він блокує надходження теплої повітряної маси у Європу, й зокрема в Україну.

Заморозки, що накрили Україну, триватимуть до кінця квітня. У перших числах травня ймовірні заморозки на ґрунті. Однак повітря поступово прогріватиме тепла повітряна маса із заходу та південного заходу Європи. Відчутне потепління синоптики очікують вже з 4 травня.

