Розсада попре, як на дріжджах. Чим обробити ґрунт, аби до томатів не липли хвороби

Поливати землю спеціальним розчином треба ввечері

Вирощування дійсно якісної та міцної розсади потребує неабияких зусиль. Але досвідченні городники мають в запасі кілька дієвих порад, які полегшують цей процес.

Так, блогерка у ТікТок розповіла, як ще на ранніх етапах запобігає хворобам томатів. Для цього вона всього раз використовує препарат "Триходерама".

Його треба розвести та полити ним розсаду, коли вона ще маленька. Це препарат всмоктується в землю та захищає томати протягом тривалого періоду. Внаслідок чого рослина витрачає усі сили на ріст та розвиток, а не боротьбу за життя.

Як розводити добриво

У 0,5 літра теплої нехлорованої води слід внести 20 г порошку (це десь одна столова ложка). Розчин має постояти в теплому місці пару годин, адже спорам треба час, аби "прокинутися".

"Необхідно орієнтовано 50 мл маточного розчину на 1 літр води. Тут за допомогою шприца берете потрібну кількість відповідно до обсягу пляшечки для поливання", — каже авторка.

Вона наголошує, що поливати розсаду треба під корінь. При цьому готовий робочий розчин бажано використовувати протягом 6 годин. Адже далі він просто стає неактивним. Поливати рослини краще ввечері, коли активність сонця мінімальна.

Для дуже маленької розсади норму розчину можна зменшити до 20 мл на корінь, аби не перезволожити субстрат. Для стабільного результату авторка рекомендує, повторювати процедуру кожні два тижні, до моменту висадки у відкритий ґрунт.

