На гачок під Києвом потрапив рідкісний хижак: цей вид може скоро зникнути (фото)

Рибалка показав фото улову в Київській області

На Десні під Києвом спіймано рибу, яка скоро може зникнути. Цей вид належить до реофілів, що потребують швидкої течії та великої кількості кисню.

Відповідні знімки опублікував місцевий спеціалізований Telegram-канал.

Відомо, що білизну (жереха) Іван здобув за допомогою спінінга на Десні. Це сталося 21 квітня. На знімках видно яскраву приманку, а також точне місце, де проходила риболовля. Вага спійманого жереха не вказана.

Жереха зловили під Києвом

Білизну спіймали на Десні

Місце для риболовлі на Десні

Як зазначає іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь, у рівнинній частині нашої країни – найгірша ситуація з рибами-реофілами. Йдеться про види, що мешкають лише у водах зі швидкою течією, зокрема білизні.

"Риби-реофіли потребують швидкої течії, з одного боку, і високого вмісту розчиненого у воді кисню, з іншого. Хоча популяції деяких з них ще більш-менш у нормальному стані, наприклад, голавль", — пояснює іхтіологиня.

Довідка: Жерех (також відомий як білизна) — прісноводна хижа риба сімейства коропових (Aspius aspius). Попри приналежність до "мирних" коропових, це один із небагатьох активних хижаків у цій групі.

Жерех полює незвичайним способом: він приголомшує здобич потужним ударом хвоста по воді, після чого збирає оглушену рибу. Характерна риса — велика паща без виражених зубів: здобич він захоплює різким ударом і заковтує цілком.

Часто атакує зграї дрібної риби на поверхні води, створюючи характерні сплески. Основу раціону складають: уклейка, плотва та мальки інших риб.

Довжина білизни зазвичай становить 40-70 см, а маса — 1-4 кг. Великі особини можуть досягати довжини 80-100 см та ваги 8-10 кг.

