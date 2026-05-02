На крючок под Киевом попался редкий хищник: этот вид может скоро исчезнуть (фото)
Рыбак показал фото улова в Киевской области
На Десне под Киевом поймана рыба, которая скоро может исчезнуть. Этот вид относится к реофилам, нуждающемся в быстром течении и большом количестве кислорода.
Соответствующие фото опубликовал местный специализированный Telegram-канал.
Известно, что белизну (жереха) Иван добыл при помощи спиннинга на Десне. Это произошло 21 апреля. На снимках видна яркая приманка, а также точное место, где проходила рыбалка. Вес пойманного жереха не указан.
Как отмечает ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь, в равнинной части нашей страны – самая плохая ситуация с рыбами-реофилами. Речь идет о видах, обитающих только в водах с быстрым течением, в частности белизне.
"Рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении, с одной стороны, и высоком содержании растворенного в воде кислорода, с другой. Хотя популяции некоторых из них еще в более-менее нормальном состоянии, например, голавль", — объясняет ихтиолог.
Справка: Жерех (также известен как белизна) — пресноводная хищная рыба семейства карповых (Aspius aspius). Несмотря на принадлежность к "мирным" карповым, это один из немногих активных хищников в этой группе.
Жерех охотится необычным способом: он оглушает добычу мощным ударом хвоста по воде, после чего собирает оглушённую рыбу. Характерная черта — крупная пасть без выраженных зубов: добычу он захватывает резким ударом и заглатывает целиком.
Часто атакует стаи мелкой рыбы у поверхности воды, создавая характерные всплески. Основу рациона составляют: уклейка, плотва и мальки других рыб.
Длина белизны обычно составляет 40–70 см, а масса – 1–4 кг. Крупные особи могут достигать длины 80–100 см и веса 8–10 кг.
