На крючок под Киевом попался редкий хищник: этот вид может скоро исчезнуть (фото)

Рыбак показал фото улова в Киевской области

На Десне под Киевом поймана рыба, которая скоро может исчезнуть. Этот вид относится к реофилам, нуждающемся в быстром течении и большом количестве кислорода.

Соответствующие фото опубликовал местный специализированный Telegram-канал.

Известно, что белизну (жереха) Иван добыл при помощи спиннинга на Десне. Это произошло 21 апреля. На снимках видна яркая приманка, а также точное место, где проходила рыбалка. Вес пойманного жереха не указан.

Жереха поймали под Киевом

Белизну поймали на Десне

Место для рыбалки на Десне

Как отмечает ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь, в равнинной части нашей страны – самая плохая ситуация с рыбами-реофилами. Речь идет о видах, обитающих только в водах с быстрым течением, в частности белизне.

"Рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении, с одной стороны, и высоком содержании растворенного в воде кислорода, с другой. Хотя популяции некоторых из них еще в более-менее нормальном состоянии, например, голавль", — объясняет ихтиолог.

Справка: Жерех (также известен как белизна) — пресноводная хищная рыба семейства карповых (Aspius aspius). Несмотря на принадлежность к "мирным" карповым, это один из немногих активных хищников в этой группе.

Жерех охотится необычным способом: он оглушает добычу мощным ударом хвоста по воде, после чего собирает оглушённую рыбу. Характерная черта — крупная пасть без выраженных зубов: добычу он захватывает резким ударом и заглатывает целиком.

Часто атакует стаи мелкой рыбы у поверхности воды, создавая характерные всплески. Основу рациона составляют: уклейка, плотва и мальки других рыб.

Длина белизны обычно составляет 40–70 см, а масса – 1–4 кг. Крупные особи могут достигать длины 80–100 см и веса 8–10 кг.

