Елітний секонд-хенд Поворознюка: у його декларації знайшли годинник зі "знижкою" 300%

Президент "Інгульця" задекларував елітний годинник за смішною ціною

Український аграрій, скандальний президент ФК "Інгулець" та один із наймедійніших фермерів країни Олександр Поворознюк носить люксові годинники дорогого бренду. У соцмережах помітили цікаву деталь у його декларації — один із колекції бізнесмена "коштує" у кілька разів дешевше за ринок.

Користувач Threads звернув увагу на два годинники Patek Philippe серії Aquanaut, які фігурують у деклараціях Поворознюка. Один із них бізнесмен задекларував приблизно за 1,06 мільйона гривень, хоча ринкова ціна такої моделі сьогодні стартує від кількох мільйонів. А ось другий Aquanaut, придбаний пізніше, у документах уже "важить" майже 8,9 мільйона гривень.

У декларації Олександра Поворознюка, оприлюдненій у реєстрі Youcontrol, дійсно згадуються два годинники Patek Philippe Aquanaut із суттєво різною задекларованою вартістю.

Декларація Олександра Поворознюка. Фото: youcontrol.com.ua

Водночас ціни на моделі Aquanaut на міжнародному ринку зараз значно перевищують ці суми. Наприклад, на платформі Chrono24 окремі моделі Patek Philippe Aquanaut 5167A продають за понад 79–100 тисяч доларів або понад 3–4 мільйони гривень за актуальним курсом. Деякі версії в золотому корпусі коштують ще дорожче — понад 110 тисяч євро.

Годинник Patek Philippe Aquanaut. Фото: chrono24.de

Окремої уваги додає і біографія аграрія. Поворознюк — генеральний директор "Агрофірма П’ятихатська", президент "Інгульця" та депутат Петриківської райради. Водночас він неодноразово сам згадував у публічних інтерв’ю про свої судимості у минулому, яких було чотири. Три з них — за бійки та одна за економічні злочини, які пов’язані з розкраданням державного майна.

