Ніяких пляшок? У чому категорично заборонено зберігати воду

Експерти назвали найкращий варіант тари

На випадок враження системи водопостачання у великих містах треба мати запас води. Однак зберігати її будь-яких ємності чи пляшках не можна.

Про це "Телеграфу" розповів Дмитро Новицький, президент Асоціації "Укрводоканалекологія".

За словами експерта, найкращим матеріалом для зберігання питної води є скло. Воно інертне та не виділяє хімічних речовин, не змінює смак. Однак цей матеріал має мінус — крихкість та вага.

Ще одним практичним варіантом є харчовий пластик, зокрема пляшки з маркуванням "1" (PET) або "2" (HDPE). Проте тут є важливий нюанс.

"Не використовуйте тару з-під молока чи соків — залишки органіки спровокують ріст бактерій", — попереджає Новицький.

Як зберігати воду

Експерт додає, що також можна воду зберігати в кераміці, але лише глазурованій зсередини — неглазурована накопичує бактерії в порах. З металевих ємностей підійде харчова нержавіюча сталь. Інші металіві матеріали небезпечні та надаватимуть воді металевий присмак.

Водночас Артем Шира, підприємець і віцепрезидент Української водної асоціації, спрощує вибір: "Не принципово. Підійде будь-яка чиста харчова тара. Найкраще — заводські 5-20-літрові бутлі або харчові каністри".

