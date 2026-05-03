Запаси води на випадок надзвичайної ситуації: де їх не можна зберігати в домі

Експерти пояснили ключові правила зберігання

На тлі ризиків атак Росії по об’єктах водопостачання, українцям слід заздалегідь подбати про запаси води. Не менш важливо вибрати місця для зберігання води.

Президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький у цьому питанні категоричний і зазначає, що зберігати воду на балконі є поганою ідеєю.

"Сонячні промені сприяють фотосинтезу, через що вода починає "цвісти". Влітку на балконі пластик перегрівається і може виділяти шкідливі речовини. Взимку — замерзає і розриває тару. Пластик також вбирає сторонні запахи, тому тримайте воду подалі від бензину, фарб чи хімікатів", — сказав він.

У той же час підприємець та віце-президент Української водної асоціації Артем Шира згоден з думкою колеги. Він вважає, що якщо воду доводиться зберігати на балконі, її обов’язково потрібно накривати.

"Але найкращий варіант — тримати запаси у темному місці", — пояснив Шира.

Де й у чому краще зберігати запас води?

При цьому додамо, що мінімальний запас – простий:

2 літри на добу на людину — питна вода

— питна вода 10-15 літрів на добу — для санітарних потреб (туалет, вмивання)

