Никаких бутылок? В чем категорически запрещено хранить воду

Эксперты назвали лучший вариант тары

В случае повреждения системы водоснабжения в крупных городах и не только нужно иметь запас воды. Однако хранить ее в любых емкостях или бутылках нельзя.

Об этом "Телеграфу" рассказал Дмитрий Новицкий, президент Ассоциации "Укрводоканалекология".

По словам эксперта, лучшим материалом для хранения питьевой воды есть стекло. Оно инертно и не выделяет химических веществ, не изменяет вкус. Однако этот материал имеет минус – хрупкость и вес.

Еще одним практичным вариантом является пищевой пластик, в частности бутылки с маркировкой "1" (PET) или "2" (HDPE). Однако здесь есть важный нюанс.

"Не используйте тару из-под молока или соков – остатки органики спровоцируют рост бактерий", – предупреждает Новицкий.

Как хранить воду

Эксперт добавляет, что можно воду хранить в керамике, но только глазированной изнутри — неглазированная накапливает бактерии в порах. Из металлических емкостей подойдет пищевая нержавеющая сталь. Другие металлические материалы опасны и придают воде металлический привкус.

В то же время Артем Шира, предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации, упрощает выбор: "Не принципиально. Подойдет любая чистая пищевая тара. Лучше всего — заводские 5-20-литровые бутыли или пищевые канистры".

