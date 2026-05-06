Ваш город — більше не ваш? В кого можуть відібрати землю вже в цьому році

Щоб не втратити землю, треба оформити її належним чином

Неоформлені городи, які українці роками використовують без офіційних документів, може вилучити держава. У 2026 році в Україні посилили увагу до таких земельних ділянок.

Як пише zemfond, зараз питання оформлення прав на землю набуває особливої актуальності. Насамперед йдеться про городи, які не внесено до державного реєстру й вони не мають кадастрового номера.

Чому неоформлені городи може забрати держава

В умовах тривалої війни та режиму воєнного стану держава приділяє особливу увагу потребам оборони та забезпечення житлом тих, хто втратив його через бойові дії. Законодавство передбачає можливість вилучення неоформлених належним чином земельних ділянок для потреб держави в умовах воєнного стану.

Для чого можуть вилучити землю:

забезпечення потреб Збройних Сил України;

будівництво оборонних споруд;

розміщення осіб, які втратили житло.

У 2026 році неоформлені городи можуть забрати. Інфографіку створено ШІ

Які ділянки у зоні ризику

Особливу увагу приділяють ділянкам, які люди використовують без юридично оформленого статусу. Навіть якщо земля роками обробляється, але немає документів про право власності на неї, вона залишається в державній чи комунальній власності та держава або територіальна громада можуть розпоряджатися нею у визначених законом межах.

Чи можуть людину, яка користується землею без документів просто вигнати з неї

Така ситуація неможлива. Вилучення ділянки може відбуватися лише за рішенням суду, або через передбачені законом механізми (зокрема реквізицію). Щоб не втратити свій город, необхідно оформити право власності на нього згідно з законодавством.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у боржників все частіше вилучають майно. Що не можуть забрати.