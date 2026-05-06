Ваш огород – больше не ваш? У кого могут забрать землю уже в этом году

Чтобы не потерять землю, нужно оформить ее должным образом

Неоформленные огороды, которые украинцы годами используют без официальных документов, может изъять государство. В 2026 году в Украине усилили внимание к таким земельным участкам.

Как пишет zemfond, сейчас вопрос оформления прав на землю приобретает особую актуальность. В первую очередь речь идет об огородах, которые не внесены в государственный реестр и не имеют кадастрового номера.

Почему неоформленные огороды может забрать государство

В условиях длительной войны и режима военного положения государство уделяет особое внимание потребностям обороны и обеспечению жильем тех, кто потерял его из-за боевых действий. Законодательство предусматривает возможность изъятия неоформленных должным образом земельных участков для нужд государства в условиях военного положения.

Для чего могут изъять землю:

обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины;

строительство оборонительных сооружений;

размещение лиц, лишившихся жилья.

В 2026 году неоформленные огороды могут забрать. Инфографика создана ИИ

Какие участки в зоне риска

Особое внимание уделяется участкам, которые люди используют без юридически оформленного статуса. Даже если земля годами возделывается, но нет документов о праве собственности на нее, она остается в государственной или коммунальной собственности и государство или территориальное общество могут распоряжаться им в установленных законом пределах.

Могут ли человека, пользующегося землей без документов, просто выгнать из него

Такая ситуация невозможна. Изъятие участка может происходить только по решению суда или через предусмотренные законом механизмы (в том числе реквизицию). Чтобы не потерять свой огород необходимо оформить право собственности на него согласно законодательству.

