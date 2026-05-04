Система балів і "еліта" першою: ШІ запропонував нові моделі мобілізації

Частина з ідей може змінити сам принцип призову

Питання справедливої мобілізації, відстрочок та бронювання можна вирішити творчо, вважає штучний інтелект. Наразі Україна йде консервативним шляхом — має чіткі вікові критерії, а службу намагається зробити привабливішою завдяки матеріальним винагородам та пільгами.

Проте є й цікаві концепції, зокрема проведення призовних лотерей за датами народження, на кшталт США у різних війнах. "Телеграф" спитав у штучного інтелекту ChatGPT, Gemini та Claude, які ще можуть бути варіанти.

Здебільшого, моделі штучного інтелекту пропонували варіанти із залученням добровольців та типами бронювання, які зараз використовує Україна. Проте було і декілька цікавіших концепцій.

Зокрема, ChatGPT запропонував введення рейтингової системи із балами. За його ідеєю, кожному мають нарахувати бали за різними критеріями, серед яких вік, стан здоров'я, досвід, сімейний стан, дефіцитність професії тощо. Призивають тих, хто набиратиме певний поріг.

Claude також пропонував подібну систему, однак пропонував врахувати соціальний контекст. "Мобілізаційний пріоритет залежить від "боргу перед суспільством": ті, хто не має утриманців, не є критичним фахівцем, не волонтерить тощо — ідуть першими", — йдеться у відповіді.

Окремо цей ШІ пропонує використати альтернативну цивільну службу, як рівноцінну опцію. Зокрема — працювати в оборонній промисловості, медицині чи забезпеченні інфраструктури.

Gemini запропонував варіанти, які в Україні не використовувались, але потенційно могли б бути застосовані. Один з них — територіальна самоорганізація, коли вибір категорій для служби робить громада, а не держава. Саме ОТГ вирішують, як виконати отриману квоту — скеровувати на службу безробітних, або ж залучати пільгами.

Нетривіальні пропозиції ШІ щодо мобілізації

Інший спосіб — контрактна заміна, яка також застосовувалась в США. Якщо людину мобілізують, вона може підготувати та екіпірувати двох добровольців-професіоналів замість себе. ШІ пропонує, що це можуть бути іноземні легіонери.

Третій цікавий спосіб, названий Gemini, ґрунтується на принципі "noblesse oblige" — походження зобов'язує. Якщо людина обіймає державну посаду, має спецдозволи чи податкові пільги — має служити в перших рядах. За задумом ШІ, "еліта та чиновники йдуть першими".

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 травня в Україні змінився процес отримання відстрочки — в ТЦК тепер ходити не потрібно. Проте, на думку експертів, якщо війна в Україні затягнеться та ситуація на фронті ускладниться, можуть знизити мобілізаційний вік або почати мобілізацію жінок.