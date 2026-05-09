Українців можуть звільнити за "втрату довіри": кого стосується і що це означає

Одних підозр від начальства для втрати посади — не достатньо

В Україні роботодавець може звільнити свого співробітника навіть за "втрату довіри". Проте закон захищає українців від зловживань.

Про те у яких випадках працівник може втратити своє місце пише "Судово-юридична газета", посилаючись на норми закону та судову практику. Журналісти пояснюють, що йдеться про підстави, передбачені пунктом 2 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України. Вони дозволяють розірвати трудовий договір, якщо працівник, який безпосередньо працює з грошовими або матеріальними цінностями, вчинив винні дії, що дають підстави втрати довіри.

Проте, як зазначають у Національній асоціації адвокатів України, для правомірного застосування цієї підстави обов’язково має бути три умови.

Втрата довіри є наслідком такої провини, яка дає достатні підстави вважати, що подальше залишення працівника на посаді, пов’язаної з обслуговуванням матеріальних цінностей, може призвести до їхньої втрати.

Важливо: лише підозри керівництва замало для звільнення за законом.

Працівник, який безпосередньо обслуговує цінності, вчинив умисні або необережні дії, що дають роботодавцю підстави для втрати довіри до нього.

Важливо: наявність негативних майнових наслідків для роботодавця або завданої матеріальної шкоди — не є обов’язковою.

Роботодавець зобов’язаний довести вину за допомогою об’єктивних фактів (наприклад, систематична нестача довірених цінностей).

"У кожному конкретному випадку з’ясовується, чи становить виконання операцій із безпосереднього обслуговування цінностей основний зміст трудових обов’язків працівника; чи має виконання цих дій відповідальний, підзвітний характер із наявністю обліку та контролю за рухом і зберіганням цінностей. Особи, які виконують лише функції обліку, охорони або управлінські функції щодо розпорядження майном і коштами роботодавця, не належать до кола працівників, на яких поширюється дія п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП", — йдеться у матеріалі.

У публікації також наголошується на позиції Верховного Суду: наявність статусу керівника або обов’язків з обліку та управління майном сама по собі не є автоматичним приводом для розірвання договору через "втрату довіри". Судові інстанції у кожному спорі детально вивчають посадову інструкцію співробітника та реальні обставини його дій.

У зв’язку з цим експерти НААУ характеризують звільнення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП як одну з найважчих процедур з огляду на жорсткі стандарти формування доказової бази.

"Роботодавцю недостатньо лише факту нестачі або порушення обліку — необхідно довести, що працівник безпосередньо обслуговував цінності, вчинив винні дії і що саме ці дії обґрунтовано призвели до втрати довіри", — пояснюють фахівці.

