Їхати більше не вигідно? Скільки заробляють кур'єри в Україні та Польщі

Різниця у заробітку у різних країнах скорочується

Середня зарплата кур’єра в Україні наближається до показників у сусідній Польщі. Лише за останній рік оплата праці на цій професії зросла на десятки відсотків.

Про це свідчать дані сайтів щодо пошуку роботи. Так, згідно з аналізом сервісу layboard, середня заробітна плата кур’єра в Польщі становить тисячу доларів (~44 тисячі гривень), мінімальна — 700 доларів (~30 тисяч гривень), максимальна — близько півтори тисячі доларів (~66 тисяч гривень).

Зарплати кур’єрів у Польщі

У той же час середня зарплата кур’єра в Україні на даний момент становить 32 500 гривень. При цьому за останній рік зростання зарплат у цій сфері склало 30%, а в Польщі навпаки зарплати кур’єрів просіли на 16%.

Зарплати кур’єрів в Україні

Таким чином виходить, що різниця між середніми зарплатами кур’єрів в Україні та Польщі поступово скорочується.

