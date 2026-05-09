Украинцев могут уволить за "потерю доверия": кого касается и что это значит

Одних подозрений от начальства для потери должности — не долстаточно

В Украине работодатель может уволить своего сотрудника даже за "потерю доверия". Однако закон защищает украинцев от злоупотреблений.

О том в каких случаях работник может потерять свое место пишет "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на нормы закона и судебную практику. Журналисты объясняют, что речь об основаниях, которые предусмотрены пунктом 2 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины. Они позволяют расторгнуть трудовой договор, если работник, непосредственно работающий с денежными или материальными ценностями, совершил виновные действия, дающие основания потери доверия.

Однако, как отмечают в Национальной ассоциации адвокатов Украины, для правомерного применения этого основания обязательно должны быть три условия.

Утрата доверия является следствием такого проступка, который дает достаточные основания считать, что дальнейшее оставление работника на должности, связанной с обслуживанием материальных ценностей, может привести к их утрате.

Важно: одного лишь подозрения руководства не достаточно для увольнения по закону.

Работник, непосредственно обслуживающий ценности, совершил умышленные или неосторожные действия, дающие работодателю основания для утраты доверия

Важно: наличие негативных имущественных последствий для работодателя или причиненного материального ущерба — не обязательно.

Работодатель обязан доказать вину с помощью объективных фактов (например, систематическая недостача вверенных ценностей)

"В каждом конкретном случае выясняется, составляет ли выполнение операций по непосредственному обслуживанию ценностей основной смысл трудовых обязанностей работника; носит ли выполнение этих действий ответственный, подотчетный характер с наличием учета и контроля за движением и хранением ценностей. Лица, которые выполняют лишь функции учета, охраны или управленческие функции по распоряжению имуществом и средствами работодателя, не относятся к кругу работников, на которых распространяется действие п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ", — говорится в материале.

В публикации также подчеркивается позиция Верховного Суда: наличие статуса руководителя или обязанностей по учету и управлению имуществом само по себе не является автоматическим поводом для расторжения договора из-за "потери доверия". Судебные инстанции в каждом споре детально изучают должностную инструкцию сотрудника и реальные обстоятельства его действий.

В связи с этим эксперты НААУ характеризуют увольнение на основании п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ как одну из наиболее трудных процедур, учитывая жесткие стандарты формирования доказательной базы.

"Работодателю недостаточно лишь факта недостачи или нарушения учета — необходимо доказать, что работник непосредственно обслуживал ценности, совершил виновные действия и что именно эти действия обоснованно привели к утрате доверия", — поясняют специалисты.

