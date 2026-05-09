Украинцев могут уволить за "потерю доверия": кого касается и что это значит
Одних подозрений от начальства для потери должности — не долстаточно
В Украине работодатель может уволить своего сотрудника даже за "потерю доверия". Однако закон защищает украинцев от злоупотреблений.
О том в каких случаях работник может потерять свое место пишет "Судебно-юридическая газета", ссылаясь на нормы закона и судебную практику. Журналисты объясняют, что речь об основаниях, которые предусмотрены пунктом 2 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины. Они позволяют расторгнуть трудовой договор, если работник, непосредственно работающий с денежными или материальными ценностями, совершил виновные действия, дающие основания потери доверия.
Однако, как отмечают в Национальной ассоциации адвокатов Украины, для правомерного применения этого основания обязательно должны быть три условия.
- Утрата доверия является следствием такого проступка, который дает достаточные основания считать, что дальнейшее оставление работника на должности, связанной с обслуживанием материальных ценностей, может привести к их утрате.
Важно: одного лишь подозрения руководства не достаточно для увольнения по закону.
- Работник, непосредственно обслуживающий ценности, совершил умышленные или неосторожные действия, дающие работодателю основания для утраты доверия
Важно: наличие негативных имущественных последствий для работодателя или причиненного материального ущерба — не обязательно.
- Работодатель обязан доказать вину с помощью объективных фактов (например, систематическая недостача вверенных ценностей)
"В каждом конкретном случае выясняется, составляет ли выполнение операций по непосредственному обслуживанию ценностей основной смысл трудовых обязанностей работника; носит ли выполнение этих действий ответственный, подотчетный характер с наличием учета и контроля за движением и хранением ценностей. Лица, которые выполняют лишь функции учета, охраны или управленческие функции по распоряжению имуществом и средствами работодателя, не относятся к кругу работников, на которых распространяется действие п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ", — говорится в материале.
В публикации также подчеркивается позиция Верховного Суда: наличие статуса руководителя или обязанностей по учету и управлению имуществом само по себе не является автоматическим поводом для расторжения договора из-за "потери доверия". Судебные инстанции в каждом споре детально изучают должностную инструкцию сотрудника и реальные обстоятельства его действий.
В связи с этим эксперты НААУ характеризуют увольнение на основании п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ как одну из наиболее трудных процедур, учитывая жесткие стандарты формирования доказательной базы.
"Работодателю недостаточно лишь факта недостачи или нарушения учета — необходимо доказать, что работник непосредственно обслуживал ценности, совершил виновные действия и что именно эти действия обоснованно привели к утрате доверия", — поясняют специалисты.
