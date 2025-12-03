Вирощуємо базилік у горщику: покрокова інструкція, щоб завжди мати свіжу зелень

Простий спосіб вирощування, який підійде навіть найлінивішим

Базилік легко виростити вдома, якщо одразу правильно підготувати все необхідне — від горщика до субстрату. Ця рослина швидко проростає, добре почувається на підвіконні й підходить навіть тим, хто раніше не мав справи з домашніми зеленими культурами. А раніше ми розповідали, як виростити кріп на підвіконні.

Як посадити базилік просто вдома і ласувати цією зеленню цілу зиму, поділилася користувачка ТікТок з ніком "Яскрава клумба". Головне — добре підготувати ґрунт.

Як посадити базилік вдома

Крок 1

Беремо горщик, висотою не менше 15 см, з дренажними отворами. Це важливо — коріння базиліку має простір, а злив води не заважає. На дно засипаємо 2–3 см керамзиту (або іншого дренажного матеріалу), щоб вода не застоювалася.

Крок 2

Для субстрату беремо некислий торф. На кожен літр торфу додаємо: 20 % біогумусу, 10 % кокосового субстрату і 20 % розпушувачів. Засипаємо у горщик, але не досипаємо до краю 3–4 см — це залишає простір для поливу. Потім розрівнюємо субстрат і поливаємо його.

Крок 3

Після поливу, за допомогою сита насипаємо зверху шар стерильного піску — тоненького й рівномірного. На цей пісок викладаємо насінинки базиліку, відступаючи одну від одної на 2–3 см — так вони матимуть простір для росту.

Базилік

Крок 4

Після розкладання насіння злегка присипаємо його тонким шаром сухого ґрунту мілкої фракції, зволожуємо з пульверизатора (не заливаючи) і накриваємо горщик харчовою плівкою. Це створює міні-парничок, підтримуючи вологу й тепло. Коли з’являться перші сходи — знімаємо плівку і ставимо горщик у світле місце.

Догляд після посіву

Базилік любить світло, тому горщик має стояти на підвіконні або під лампою, якщо природного світла бракує. Поливати краще регулярно, але не надто багато — ґрунт має бути злегка вологим, не болотистим. За потреби можна підживити рослину комплексним добривом для зелені або трав.

