Виїзд за кордон буде платним: скільки українцям треба заплатити, щоб потрапити в Європу

Є категорія людей, яких це не стосується

Правила подорожей до країн Європейського Союзу зазнають суттєвих змін. Наприкінці 2026 року вступає в дію система ETIAS, яка вводить обов'язкову електронну авторизацію та платний збір для в'їзду за безвізовим режимом.

"Телеграф", посилаючись на сайт програми, розповість, як працюватиме нова система, скільки доведеться платити українцям та кому не потрібен дозвіл.

Що таке система ETIAS і коли буде запроваджена

ETIAS — це Європейська система інформації та авторизації подорожей. Це попередній електронний дозвіл на в’їзд. Ця система запроваджується для посилення безпеки на кордонах ЄС.

Запуск програми заплановано на кінець 2026 року. Точну дату початку роботи оголосять за кілька місяців до старту.

Вартість та умови платного вʼїзду

З моменту запуску системи кожен українець перед поїздкою повинен буде отримати онлайн-авторизацію.

Що зміниться для українців, які зібралися за кордон

За одну особу треба буде сплатити близько 20 євро. Оплата здійснюється банківською карткою під час подання заявки онлайн. Без оплати анкета не розглядається. Важливо пам’ятати, що гроші не повертається, навіть якщо у в'їзді відмовлено або ви зробили помилку в анкеті.

Хто звільнений від оплати

Повністю безплатний дозвіл залишиться лише для трьох категорій:

Неповнолітні (особи до 18 років).

Пенсіонери (особи старше 70 років).

Члени сімей громадян ЄС.

Як працює дозвіл: терміни та географія

Один раз оформлений ETIAS діятиме до 3 років або до моменту закінчення дії вашого закордонного паспорта (що настане раніше). Він дає право перебувати в країнах ЄС до 90 днів протягом кожних 180 днів.

Дозвіл діятиме у 30 країнах: це всі держави Шенгенської зони, а також Румунія, Болгарія та Кіпр.

Процедура подання заявки

Все відбувається онлайн через офіційний портал або мобільний додаток ETIAS. Вам знадобляться:

Дійсний біометричний паспорт.

Персональні дані (місце роботи, освіта).

Інформація про запланований маршрут.

Зазвичай відповідь приходить за кілька хвилин, але якщо система призначить додаткову перевірку, очікування може затягнутися на термін від 14 до 30 днів. Тому оформлювати дозвіл радять заздалегідь.

