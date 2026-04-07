Кілька разів змінювала ім'я. Яку назву та вигляд мала головна площа Дніпра

Колись на цьому місці протікала річка Половиця

Головна площа міста Дніпро має назву Площа Героїв Майдану. Вона отримала її відносно нещодавно, у 2014 році.

"Телеграф" розповідає, які назви мала центральна площа міста Дніпро. Її розташовано на проспекті Дмитра Яворницького.

На генеральному плані Катеринослава (таку назву місто Дніпро носило до 1926 року) 1817 року було передбачено головну площу міста. До 1855 року площа називалася Привозною. Після побудови Троїцького собору назву змінили на Троїцька.

Комуністи змінили назву головної площі Дніпра на честь свого вождя — Володимира Леніна. 22 лютого 2014 року Дніпровська міська рада перейменувала площу Леніна на честь героїв Євромайдану. Остаточно рішення набуло чинності 25 травня 2014 року.

Центральна площа Дніпра — історія

За час свого існування її вигляд змінювався кілька разів. Такою, як зараз, площа Героїв Майдану стала близько 70 років тому, пише "Наше місто".

На момент будівництва міста на місці площі була козацька слобода Половиця. В ході розбудови її було знесено.

Сучасний вигляд площі

Створення площі було в планах, але реалізувати задум у повноті не вдалося. У 1817 році замість неї з’явився ринок із торговими рядами. Центром міста тоді протікала річка Половиця, її русло припадало саме на те місце, де раніше стояв пам’ятник Леніну. Зараз її "закрито" у колекторі під землею.

Пам'ятник Леніну на головній площі Дніпра

Після Другої світової війни на місці ринку вирішили зробити площу. Замість крамниць звели величезну будівлю, а в центрі нового простору поставили пам’ятник Леніну.

