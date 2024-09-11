За жуйку в цій країні вас можуть навіть побити: де і чому ви ніколи не зустрінете бабл-гам

Таємниця заборони жуйки в Сінгапурі

Різні країни мають цікаві заборони, і часто вони здаються дивними. До прикладу, ми розповідали, чому у Венеції ви можете отримати штраф за сидіння на землі. Тепер розповімо про те, чому варто бути обережними, плануючи подорож до Сінгапуру.

Сінгапур – це місто контрастів, де сучасні технології поєднуються з давніми традиціями. Одним з найнезвичайніших законів цієї країни є заборона на жувальну гумку. Детальніше розповідаємо разом із traveloffpath.com.

Чому в Сінгапурі не люблять жуйку?

Цей закон був введений у 1992 році за ініціативою Лі Куан Ю, засновника сучасного Сінгапуру. Його мета була проста – зберегти чистоту і порядок у місті. Адже жуйка часто ставала причиною засмічення та поломок ескалаторів.

Хоча технічно жувати гумку не заборонено, її продаж і ввезення суворо караються. Туристи можуть ввезти лише невелику кількість жуйки для особистого користування. Тому, якщо маєте з собою більше двох упаковок — вас навіть можуть звинуватити у контрабанді. Окрім суворих штрафів, були також випадки побиття за жуйку.

Тому, плануючи подорож до Сінгапуру, жуйку краще залишити вдома. Також ми розповідали, чому в Єгипті не варто пити воду з-під крана.