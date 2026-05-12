"Безтолкова". Дружина Трампа викликала хвилю ненависті у США

Меланію висміяли після нових гучних заяв

Білий дім продовжує вибудовувати образ Меланії Трамп як ідеальної першої леді — стриманої, відданої сім’ї та традиційних цінностей. Проте американці, схоже, так і не прийняли цього ретельно створеного іміджу.

На тлі теплої та природної популярності колишньої першої леді Мішель Обами, чия близькість з дочками здавалася щирою та зрозумілою мільйонам американців, дружина Дональда Трампа знову опинилася у центрі скандалу.

Приводом для нової хвилі критики стало есе Меланії до Дня матері, опубліковане в газеті The Washington Post, пише Atlanta Black Star У своїй статті перша леді розмірковує про материнство, жертовність, дисципліну та сімейні цінності. Проте замість співчуття та підтримки американці зустріли текст глузуваннями та звинуваченнями у лицемірстві.

Відданість матері своїй дитині незрівнянна ні з чим. Ця любов набуває безліч форм: силу, співчуття, мудрість, витонченість, радість, працю, гумор і навіть горе. Довіра дітей до своїх матерів зростає з часом, особливо коли вони знають, що ті для них на першому місці — перш за все, включаючи роботу. Сім’я завжди на першому місці із єсе Меланії Трамп

Користувачі соцмереж нагадали, що Меланія виховувала сина Беррона в умовах розкоші — за допомогою няні, домашнього персоналу та матері Амалії Кнавс, яка брала активну участь у догляді за дитиною. На цьому тлі міркування першої леді про самовідданість матерів багатьом здалися відірваними від реальності звичайних американок, змушених поєднувати роботу, виховання дітей та постійне зростання витрат без армії помічників та охорони.

"Вона взагалі розуміє, що відбувається? Невже не бачить, як виглядає життя за межами її замкнутого кола? Найгірша перша леді в історії!"

"Заткнися. Беррона виховували няньки. Ти використовувала його тільки тоді, коли тобі потрібна була можливість для фотосесії"

Не обійшлося і без глузування з авторства статті. Скептики засумнівалися, що текст справді належить першій леді:

"Невже хтось всерйоз думає, що це вона написала?"

"Боже мій, Меланія ніяк не могла написати цю статтю. Вона ледве говорить англійською, не кажучи вже про те, щоб писати на ній"

"Меланія уявлення не має, про що говорить. Цю нісенітницю за неї написали співробітники Білого дому. Вона нічого не тямить у житті за межами Білого дому. Безтолкова"

Нагадаємо, що єдиною дитиною Меланії є Беррон – наймолодший син Дональда Трампа. Хоча зовсім недавно першій леді США приписали позашлюбну дочку.