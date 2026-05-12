"Бестолковая". Жена Трампа вызвала волну ненависти в США

Меланию высмеяли после новых громких заявлений

Белый дом продолжает выстраивать образ Мелании Трамп как идеальной первой леди — сдержанной, преданной семье и традиционным ценностям. Однако американцы, похоже, так и не приняли этот тщательно созданный имидж.

На фоне теплой и естественной популярности бывшей первой леди Мишель Обамы, чья близость с дочерьми казалась искренней и понятной миллионам американцев, супруга Дональда Трампа вновь оказалась в центре скандала.

Поводом для новой волны критики стало эссе Мелании ко Дню матери, опубликованное в газете The Washington Post, пишет Atlanta Black Star. В своей статье первая леди рассуждает о материнстве, жертвенности, дисциплине и семейных ценностях. Однако вместо сочувствия и поддержки американцы встретили текст насмешками и обвинениями в лицемерии.

Преданность матери своему ребенку несравнима ни с чем. Эта любовь принимает множество форм: силу, сострадание, мудрость, изящество, радость, труд, юмор и даже горе. Доверие детей к своим матерям растет со временем, особенно когда они знают, что те для них на первом месте — прежде всего, включая работу. Семья всегда на первом месте из єссе Мелании Трамп

Пользователи соцсетей напомнили, что Мелания воспитывала сына Бэррона в условиях роскоши — с помощью няни, домашнего персонала и матери Амалии Кнавс, которая активно участвовала в уходе за ребенком. На этом фоне рассуждения первой леди о самоотверженности матерей многим показались оторванными от реальности обычных американок, вынужденных совмещать работу, воспитание детей и постоянный рост расходов без армии помощников и охраны.

"Она вообще понимает, что происходит? Неужели не видит, как выглядит жизнь за пределами ее замкнутого круга? Худшая первая леди в истории!"

"Заткнись. Бэррона воспитывали няни. Ты использовала его только тогда, когда тебе нужна была возможность для фотосессии"

Не обошлось и без насмешек над авторством статьи. Скептики усомнились, что текст действительно принадлежит первой леди:

"Неужели кто-то всерьез думает, что это написала она?"

"Боже мой, Мелания никак не могла написать эту статью. Она едва говорит по-английски, не говоря уже о том, чтобы писать на нем"

"Мелания понятия не имеет, о чем говорит. Эту чушь за нее написали сотрудники Белого дома. Она ничего не смыслит в жизни за пределами Белого дома. Бестолковая"

Напомним, что единственным ребенком Мелании является Бэррон — самый младший сын Дональда Трампа. Хотя совсем недавно первой леди США приписали внебрачную дочь.