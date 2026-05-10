Забудьте про спеку і літо: названо дні, коли у Києві може погіршитися погода

Якщо йдете на вулицю, захопіть з собою парасольки та теплий светр

Погода у Києві після аномальної спеки може погіршитися. У другій декаді місяця можливі низькі температури та опади.

Такий прогноз дає сучасна система прогнозування Google DeepMind WeatherNext 2, вказуючи на те, що середня температура травня буде на 1,5°C нижчою за норму. Найбільш відчутним похолодання стане в середині місяця.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Екватор травня під владою дощів

Період з 11 по 20 травня у Києві пройде під знаком циклонічної активності. Очікується, що цей етап весни буде найбільш вологим. Температурний режим залишиться помірним. Температура вдень буде триматися стабільно в межах +15…+19°C. А вночі коливатиметься від +8°C до +14°C. Найбільш дощовим буде тиждень з 11 по 17 травня — очікуються затяжні опади.

Погода у Києві. Прогноз Google DeepMind WeatherNext 2

Коли повернеться спека

Наприкінці травня погода нарешті візьме курс на справжнє літо. Після 21 травня вплив холодних повітряних мас остаточно послабшає. З 21 по 25 травня повітря прогріватиметься до +19…+23°C, проте можливі локальні дощі.

З 26 по 31 травня очікується справжній температурний стрибок. Стовпчики термометрів сягнуть +25…+28°C.

Який прогноз дає Укргідрометцентр

Згідно з даними Укргідрометцентру, у другій декаді травня на киян чекає мінлива погода з періодичними опадами та коливанням температури від +13°C до +21°C. Найбільш дощовими днями стануть 13 та 14 травня, коли стовпчики термометрів вдень опустяться до позначки +13…+15°C. Починаючи з 15 травня, ситуація стабілізується: денна температура поступово зросте до +18…+21°C, а нічна триматиметься в межах +11…+14°C. Загалом період з 11 по 19 травня пройде без аномальної спеки, з переважно хмарним небом та помірним теплом.

