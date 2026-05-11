Мігранти "захоплять" Україну? Яка зараз ситуація з іноземцями і хто качає човен вкидами

Українці насторожилися через новини про індійців

В українському сегменті інтернету все активніше мусується тема трудових мігрантів, які "заповнюють" Україну. Градус негативу в бік іноземних робітників зростає з кожним днем, а керувати ним можуть наші північні сусіди для дестабілізації ситуації в державі.

"Телеграф" розповідає про те, що відбувається навколо теми іноземців в Україні і що може свідчити про російський слід.

Трудові мігранти в Україні — реальність чи теорія

Тема приїжджих робітників в Україні останнім часом піднімається все частіше, коли йдеться про післявоєнне відновлення країни та дефіцит робочих рук, який, як вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, може досягати 5 млн осіб.

У розмові з "Телеграфом" експерт висловив думку, що 450-500 тисяч трудових мігрантів на рік із Близького Сходу та південно-східної Азії можуть стати реальністю під час повоєнного оновлення.

Підіймають питання іноземних робітників вже і у Верховній Раді. Народна депутатка від "Слуги народу" Олена Шуляк у квітні 2026 року заявляла, що дефіцит персоналу в Україні стосується будівельної та багатьох інших галузей економіки. І у зв'язку з цим обговорення залучення мігрантів незабаром вийде на більш високий державний рівень.

Науковець Олексій Позняк також вважає, що Україна неминуче зіткнеться з дефіцитом робочої сили та потребою в імміграції.

"Звичайно, є певні внутрішні резерви, ресурси, які можуть розглядатися як альтернатива імміграції. Це підвищення ефективності, продуктивності праці, а також залучення в економіку частини тих людей, які зараз є економічно пасивними. Однак за своїми можливими масштабами ці джерела вирішення проблеми не є достатніми", — вважає Позняк.

Але навіть на рівні теоретичних обговорень дана тема вже викликає суперечки. Наприклад, радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що трудова міграція — це, можливо, не найкращий варіант.

"Вирішити проблему виробництв за рахунок мігрантів, на мій погляд, ефективно не вдалося жодній країні. Чому? Культурні відмінності", — зазначив він.

Подоляк додав, що міграція — це насамперед питання ідентичності, сімейних цінностей та розуміння своєї ролі в державі.

Процес уже запущений чи у страху очі великі?

За останні кілька місяців у мережі почало з’являтися дедалі більше відео за участю трудових мігрантів.

Так, наприклад, в одному з Telegram-пабліків нещодавно широко поширилося відео з темношкірими працівниками "Нової Пошти".

Дійсно, залучення мігрантів до роботи вже зараз має місце. Це офіційно підтверджує влада. Так, наприклад, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що до асфальтування доріг у місті залучать іноземних працівників.

"Я вам відкрию секрет. Підприємство, яке виграло підряди на асфальтування доріг у місті Черкаси, зараз за робочими візами залучає близько 10 іноземних працівників. Я думаю, що ви десь уже через тиждень або два побачите іноземних працівників у місті Черкаси", — сказав він.

А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у коментарі для "Апостроф", що в місті через брак кадрів на будівництвах працюють іноземці. За його словами, це пов'язано з мобілізацією та виїздом людей за кордон.

"Є велика нестача кадрів. Багато людей поїхало, багато мобілізовано. Тому будівельні компанії не мають працівників, особливо підсобних", — пояснив міський голова.

Він зазначив, що зараз на будівництвах працюють мігранти з Індії, але мерія не погоджує такі рішення.

Однак чи має така тенденція масштабний характер уже зараз — сказати складно. Навпаки, останні дані показують, що поки що мігранти не поспішають в Україну. За 2025 рік роботодавці в Україні отримали всього 7483 дозволи на роботу мігрантів, а також продовжили 2099 дозволів.

Відповідь Державного центру зайнятості на запит "Телеграфа"

Ця цифра значно більша, ніж за 2024 рік. Тоді було видано та продовжено 6,1 тисячі дозволів, а у 2025 — 9,6 тисячі. Але про десятки тисяч приїжджих говорити не доводиться.

Думки українців про мігрантів і хвиля хейту

Думки українців щодо трудових мігрантів, згідно з опитуванням каналу "Київ24", на даний момент розділилися. Частина респондентів ставиться до цього скептично, інші вважають це природним процесом. У той же час деякі переконані, що іноземці можуть частково допомогти подолати брак робочої сили та посилити лави ЗСУ.

Однак ситуація в інтернеті суттєво відрізняється від думок на вулицях. У соцмережах просто зараз можна помітити справжній хейт щодо іноземних робітників, який часто змішується з панічними заявами.

Приклади постів про мігрантів у мережі

Частина постів, які можуть розпалювати ненависть, мають явні ознаки генерації за допомогою штучного інтелекту.

Тобто очевидно, що тема мігрантів в Україні зараз обговорювана, гостра і частково приправлена маніпуляціями в мережі.

Звідки ростуть ноги — хто і навіщо розгойдує човен вкиданнями про іноземців

Поетеса, волонтер та військовослужбовець Ярина Чорногуз у своєму блозі на "Цензор.НЕТ" висловила думку, що багато наративів про приїжджих сіє російська пропаганда.

"З очевидних причин: підсилити і так існуючі страхи про скорочення нашого народу, вкинути у свідомість людей з відсутнім критичним мисленням ще один меседж про те, що опиратися російській окупації марно, адже ми гинемо, а замість нас тут житимуть демонізовані расизмом представники інших націй, хоча це абсурд і неправда", — вважає вона.

Проєкт "ІПСОлогія" громадської організації Черкаський інститут міста, проаналізував багато постів у мережі, дійшов висновку, що багато з них мають ознаки ІПСО, і їхня мета — деморалізація та розкол суспільства.

Приклади ІПСО

У тому, що слід ІПСО веде саме в Росію, вже сумніватися не доводиться. На прямих вкидах росіян підловлював Центр протидії дезінформації. Так, наприклад, російська пропаганда у квітні 2026 року поширювала діпфейк, на якому нібито голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк заявляє про необхідність "заміщення" загиблих на війні українців мігрантами з Центральної Азії та Африки, а також про наміри залучати іноземців до роботи в ТЦК.

Також проросійські ЗМІ вдаються до маніпуляцій щодо мігрантів, перекручуючи інформацію з українських законопроєктів. Там, де йдеться про спрощення процедур та синхронізацію українського законодавства з нормами ЄС, там росіяни говорять про "заміщення населення України".

Аналіз українського політичного діяча Борислава Берези також підтверджує, що ситуація з хвилею хейту проти мігрантів пов’язана з "великим ІПСО, яку запустила Росія".

"Моніторинг соціальних мереж дійсно доводить, що проти нас — потужна російська інформаційна кампанія. При цьому влучна. Інформація про те, що в Україну завозяться сотні тисяч мігрантів, активно просувається через ботоферми, які мають відношення до В'єтнаму, до азійських країн, як це не дивно, і до Росії", — заявив Береза.

