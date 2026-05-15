Цю дрібницю може зробити кожен другий: за які папірці можуть оштрафувати до 2 тисяч

Це можна робити тільки у спеціально відведених місцях

Звичайне розклеювання оголошень на стовпах чи парканах може обернутися не лише зауваженням, а й реальним штрафом. Багато хто досі не знає, що навіть таке "дрібне" порушення у 2026 році карається за законом.

"Телеграф" розповість, яким може бути штраф, хто його виписує та як уникнути його у майбутньому.

Хто заплатить до майже 2 тисяч гривень

У 2026 році за таке порушення передбачена відповідальність за статтею 152 КУпАП. Для громадян штраф становить від 340 до 1360 гривень, а для підприємців або посадових осіб — від 850 до 1700 гривень.

Протоколи про порушення можуть складати працівники муніципальної варти, поліція або уповноважені представники місцевих рад.

Щоб уникнути штрафів, оголошення дозволено розміщувати лише у спеціально визначених місцях — на інформаційних стендах, дошках оголошень або тумбах.

Де не можна розклеювати оголошення та який штраф за це передбачено.

