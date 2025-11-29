Ці поради допоможуть пережити будь-які блекаути: як зробити так, щоб інтернет працював при відключеннях світла

Прості кроки допоможуть залишатися на зв’язку довгий час

Відключення стали частиною щоденної рутини українців. А питання, як при цьому працювати і залишатися постійно на зв’язку, досі є актуальним.

"Телеграф" із посиланням на Vikna розповість, як підключитися до Wi-Fi навіть тоді, коли в будинку немає електроенергії. В такому випадку можна обійтися без дорогих пристроїв.

Технологія GPON

За допомогою технології Gigabit Passive Optical Network можна використовувати домашній інтернет. Треба тільки підключити свій роутер та оптичний термінал до повербанку. Так, ваша мережа може працювати без електроенергії до 12 години.

Все тому, що провайдери підтримують живлення систем генераторами. Тому доступ до Wi-Fi буде навіть тоді, коли у вашому будинку вимкнули світло. Залишиться лише правильно підключитися.

Як користуватися інтернетом без світла

Спочатку переконайся, що у квартиру заведено оптоволокно і є оптичний термінал. Зазвичай це кожен абонент отримує від провайдера під час підведення Інтернету.

Щоб підключитися до мережі, підключи оптичний термінал і роутер з додатковим блоком живлення. Це може бути повербанк або невеликий генератор.

Отриманий пристрій можна використовувати у трьох сценаріях:

щоб користуватися лише домашнім Інтернетом;

одночасно використовувати Wi-Fi та заряджати ноутбук;

одночасно використовувати Wi-Fi та заряджати стаціонарний комп’ютер.

Провайдери зазначають, що за першого сценарію бажано не перевищувати час у шість годин користування, за другого – чотири години та за третього – дві години.

Тому від того, який сценарій ви оберете, залежатиме час користування, адже чим більше пристроїв, тим більшої потужності вони потребують. Також для кожного сценарію інструкція з використання трохи відрізняється.

Треба лише Wi-Fi

Щоб почати використовувати свій роутер без світла, підключіть повербанк до оптичного термінала та Wi-Fi-роутера.

Для цього знадобиться:

два USB-проводи DC розміром 5,5 мм х 2,1 мм;

два повербанки: один для роутера, інший для оптичного термінала. Якщо у вас є дроти з підвищенням напруги, то все працюватиме і з одним повербанком.

Скільки часу ви отримаєте?

Від потужності портативної батареї залежить, скільки часу ви зможете використовувати WiFi. Наприклад, якщо з’єднати кабель USB DC 5,5 мм х 2,1 мм 5V 90 см з безперебійним живленням на 5200 mAh, то буде працювати система від двох до чотирьох годин.

Щоб час роботи був більшим, до шести годин, можна використовувати аналогічний комплект з потужнішим повербанком від 20 000 mAh або взяти пристрій безперебійного живлення (UPS) на 400 ВА.

Всі інші сценарії відрізняються лише потужностями пристроїв безперебійного живлення, адже додаткова підзарядка девайсів потребує більше енергії.

Потрібен Wi-Fi та живлення для ноутбука

Щоб одночасно заряджати пристрій та використовувати мережу від двох до чотирьох годин, можна використовувати живлення на 800 ВА. Для шестигодинної роботи вам знадобиться UPS від 850 ВА. Пристрій таких потужностей має три та більше розетки, до яких можна підключити всі аксесуари.

Потрібен інтернет для роботи на стаціонарному комп’ютері

Для роботи близько двох годин за такого сценарію можна використовувати пристрій безперебійного живлення на 1500 ВА.

Якщо хочете, щоб усе працювало близько чотирьох годин, потрібно купувати безперебійник з більшою потужністю від 3000 ВА.

Ціна підключення до домашнього Wi-Fi, коли немає світла, залежить тільки від того, якої потужності пристрій безперебійного живлення ви придбаєте.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо під час відключень світла заклинило двері пральної машини.