Причина вас здивує. Чому в морозилці немає лампочки, як у холодильнику

Світло у морозильній камері взагалі непотрібно

Освітлення у морозильній камері холодильника є дуже рідко. Моделі, які можуть похвалитися такою опцією, вважаються "просунутими" та коштують дорожче.

У більшості морозилок світла немає, оскільки виробникам невигідно встановлювати туди лампочки. Це пояснив професор економіки Корнеллського університету Роберт Х. Франс, інформує ресурс House Digest.

Що потрібно знати

Світло в морозильних камерах встановлюють у дорожчих моделях

Виробники економлять на лампочках через нечасте використання морозилки

Продукти блокують світло, роблячи лампу малоефективною

Оскільки морозильні камери відкриваються менше в порівнянні з холодильниками, вартість додавання світла в морозильну камеру нівелює її переваги, тому виробники відмовляються від цього, щоб знизити собівартість. Натомість відсутність світла в моделях низького класу забезпечує можливість продати певним клієнтам набагато дорожчу модель, якщо вона має освітлення морозильної камери. Утім, більшість клієнтів очікують, що їхній холодильник буде яскраво освітлений, але будуть менш вибагливими до морозильної камери, бо взагалі не помічають, чи є там світло.

Окрім того, люди відкривають морозильну камеру не так сильно, як двері холодильника, тому не так багато простору потрібно освітлювати для "перегляду". Нарешті, як правило, морозильні камери упаковані щільніше, тому лампочка взагалі не матиме там великого значення, оскільки вона не зможе освітлити більшу частину морозильної камери, коли її заблокують продукти.

