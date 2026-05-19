Справа не лише в ударах по ТЕЦ: чому лівий берег Києва виявився найуразливішим до блекаутів

У морози особливо постраждали від комунального колапсу три райони столиці

Лівобережжя Києва залишається найбільш уразливим до перебоїв із теплом та водою, оскільки там гірше розвинена система малих котелень. Минулої зими серйозні проблеми виникли не лише через пошкодження ТЕЦ, а й через відсутність автономного живлення на об’єктах водопостачання.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його словами, правий берег столиці значно краще забезпечений малими котельнями. Тому пріоритетом є безперервне водопостачання та теплопостачання лівого берега — насамперед тих районів, де мешкає найбільша кількість киян: Троєщини, Дарниці, Деснянського району.

Геннадій Рябцев.

"Нагадаю: проблеми минулої зими виникли не лише через пошкодження Дарницької ТЕЦ або ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 — а через відсутність автономних джерел харчування на Київводоканалі", – пояснив Рябцев.

Саме це, на думку експерта, і призвело до виходу з ладу систем водопостачання на Троєщині, а також у Дарницькому та Деснянському районах. Якби автономне живлення було — наслідки були б меншими.

