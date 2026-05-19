Єдиний "доказ" у справі Юлії Тимошенко – сфальсифікований, кажуть експерти

Єдиний "доказ" у справі Юлії Тимошенко – аудіозапис розмови із депутатом Копитіним – сфальсифікований і недостовірний. Такого висновку незалежно один від одного дійшли відомий британський експерт, аналітик Інституту судових експертиз та навіть слідчий суддя Вищого антикорупційного суду.

Визнаний фахівець із цифрової криміналістики, що останні 20 років співпрацює із правоохоронними структурами Великої Британії, Джозеф Нагді, проаналізувавши аудіофайл НАБУ проти Тимошенко, однозначно констатував – запис зазнавав втручання. Він містить сліди монтажу та підробки.

Такого ж висновку щодо спотворення аудіозапису дійшли й експерти Харківського інституту судових експертиз ім. проф. М.С. Бокаріуса, які здійснювали оцінку аудіофайлу на замовлення Національного антикорупційного бюро України.

У своєму висновку державна установа офіційно вказала, що у переданому їм для аналізу аудіофайлі містилися сліди редагування програмою Adobe Audition, призначеною для монтажу й обробки голосу.

І, зрештою, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олексій Кравчук під час оскарження стороною захисту Юлії Тимошенко повідомлення про підозру офіційно відмовився розглядати аудіозапис як доказ, констатувавши його недостовірність.

Апеляційна інстанція ВАКС таку оцінку слідчого судді не заперечила.

Нагадаємо, що змонтованість запису до цього підтвердили кілька незалежних іноземних експертиз.

Про фальсифікації фактично єдиного доказу та політичну вмотивованість справи загалом публічно заявляють також багато закордонних політиків, зокрема з Парламентської асамблеї Ради Європи та Європарламенту.