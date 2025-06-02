Двійники атакують: Байден, Зеленський, Путін — хто з них справжній?

Чи реально замінити лідера двійником у ХХІ столітті

Президент США Дональд Трамп поширив чергову теорію змови. Цього разу вона стосується його попередника, Джо Байдена. Очільник Америки репостнув в соцмережі допис, що Байдена нібито вбили в 2020 та США весь цей час правив або клон, або робот.

"Телеграф" поспілкувався з експертом та зібрав найпопулярніші теорії змови щодо заміни відомих людей двійниками. Їхні функції в суспільстві перебільшені, вважає політолог Олександр Кочетков.

В коментарі "Телеграфу" він наголошує — на подібний тролінг від Трампа звертати увагу не слід. "Це допомагає Трампові ховати справжні свої наміри. І от висловлення щодо двійників знаходяться в тому самому руслі його епатажних висловлень, які відволікають від реальних проблем", — акцентує експерт. Ба більше — вони спрямовані проти Байдена, бо Трамп, з невідомих причин, ненавидить його. Теорію ж про двійників підживлює те, що Байден в кінці президентського терміну почував себе погано та старався не часто з’являтися на публіці.

Байден в 2019 році

Байден в 2022 році - роки беруть своє

Двійники замість лідерів: ідея не нова, але досі працює

Теорії щодо двійників Йосипа Сталіна, Адольфа Гітлера та інших диктаторів живуть і понині. Одна в сучасному світі використати зовнішню схожість не так просто. Олександр Кочетков розповів, що ідея використання двійників замість лідерів не нова — вона навіть неодноразово описана в художній літературі. Однак ці двійники рішень не приймають та довго на публіці не знаходяться. Зокрема, їх полюбляють диктатори, такі, як російський президент Володимир Путін.

"Можуть там здалеку, десь виступити на трибуні, якщо є загроза замаху — то може бути двійник. Зазвичай він нічого не каже, схожі рухи робить, помахав, привітав якось і все. Тобто оці двійники, які реально в реальності бувають, їх функції дуже обмежені. Вони можуть контактувати з населенням, там, де його ідентифікувати не можуть", — розповідає політолог. Тривалість появи чи спілкування обмежують не просто так. "Сучасні методи дозволяють проаналізувати абсолютно точно всю психомоторику, яку не можливо підробити. Тобто всі рухи там непомітні звичайному оку, але техніка все це вираховує. Сучасна техніка аналізує навіть кліпання очима", — наголошує Кочетков. Тож довгий час людина дублювати іншу не може, адже навіть людське око здатне побачити підміну, коли впізнає чи ні знайомі рухи та ходу. Наразі видати когось за іншого можна тільки за допомогою технологій штучного інтелекту.

Двійники Путіна

Політолог розповідає: "в нього є за різними оцінками щонайменше три двійники, і от коли йому там треба їхати кудись поблизу фронту, щоб продемонструвати, що він нічого не боїться, то тут їде двійник". Про це говорили й в ГУР. Кирило Буданов наголошував — дивитись потрібно на вуха та відстань між очима. Вони у двійників відрізняються від оригінала.

Вуха Путіна та його двійників

Двійник Зеленського

З початком повномасштабного вторгнення в мережі вирує теорія щодо заміни президента України двійником. Спочатку теорію підживила схожість Зеленського із охоронцем на віддалених відеокадрах, однак пізніше цей міф розвінчали.

Кадр, який спричинив дискусію про двійника Зеленського

Чоловіки схожі зачісками та бородами

Наразі ж основною теорією є те, що зміна іміджу президента (волосся на обличчі, додаткові кілограми та більш міцна статура) пов’язані із тим, що не тільки двійник мав бути схожим на Зеленського, а й президент на нього. В мережі аналізували ширину грудної клітки та плечей президента, а також довжину мізинця. За 2022 рік він начебто "розширився" в плечах на понад 10 см, а мізинець на різних фото є різної довжини порівняно з підмізинним пальцем.

Теорія змови про двійника Зеленського

Різницю у довжині пальців помітили на цих фото

Двійник Ющенка

Ще одна теорія змови щодо українського президента стосується колишнього лідера Віктора Ющенка та пов’язана з його отруєнням. Начебто після нього у Ющенка змінилась форма носа, черепа та вух.

Віктор Ющенко до та після отруєння

На додаток до цього аналізують його стосунки з дружиною, які начебто погіршились після отруєння. Не так давно з’являлись дані, що вони з дружиною мешкають окремо, однак вони все ще в шлюбі вже понад чверть століття.

Віктор Ющенко та дружина

Іноді двійники політиків стають темою для обговорення в соцмережах за межами теорій змови. Адже побачити у метро пасажира, схожого на одного з найбагатших людей України — свого роду невеличка сенсація.

У чоловіка в метро помітили схожість з Петром Порошенком

Раніше "Телеграф" розповідав, що використання двійника приписували навіть дружині президента США Меланії Трамп. Начебто не вона була на голосуванні.