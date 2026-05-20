Зв’язок більше не буде як раніше: оператор готує важливі зміни з 16 червня

Зміни торкнуться мешканців чотирьох областей

Українців готують до важливих змін у мобільному зв’язку, які почнуться вже з 16 червня — у деяких регіонах поступово зникне звичний 3G, а на його місці запрацює швидший 4G.

Оператори "Київстар" попереджають — для частини абонентів це може означати не просто оновлення мережі, а й необхідність змінити налаштування або навіть SIM-картку, щоб не залишитися без зв’язку, як написали в "PMG".

Де відбудуться зміни

Першими оновлення торкнуться кількох районів у чотирьох областях України:

Чернігівська область — Чернігівський та Прилуцький райони

Львівська область — низка районів, зокрема Стрийський, Дрогобицький, Яворівський та інші

Черкаська область — Черкаський район, Канів, Золотоноша та інші території

Житомирська область — Звягельський та Бердичівський райони

Перехід на новий стандарт відбуватиметься не одночасно, а поступово — після 16 червня, починаючи з опівночі.

Що потрібно зробити абонентам

Щоб не залишитися без швидкого інтернету та стабільного зв’язку, користувачам радять заздалегідь перевірити свої телефони.

По-перше, пристрій має підтримувати 4G (LTE). По-друге, важливо перевірити SIM-карту — вона повинна підтримувати технологію VoLTE. Якщо ні, її можна безкоштовно або за мінімальною вартістю замінити у магазині оператора.

Також потрібно у налаштуваннях телефону обрати режим мережі 4G/LTE (для Android) або активувати мобільні дані відповідного стандарту в iOS.

Що це дасть користувачам

Перехід на 4G має покращити швидкість інтернету, стабільність зв’язку та якість дзвінків. При цьому звільнені частоти після вимкнення 3G дозволять мережі працювати ефективніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ваш мобільний номер можуть віддати іншим людям.