Легендарний символ Харкова. Скільки зараз коштує відомий торт та з чого зроблений (фото, відео)

Цьому десерту вже 130 років

Майже кожен обласний центр України має свій солодкий символ. Не виключенням став і Харків.

"Телеграф" розповість, що особливого в Харківському торті та чому його так люблять. Зауважимо, що це один з найстаріших десертів міста, адже він вийшов у продаж у 1896 році.

Харківський торт — це легендарний шоколадно-вафельний десерт. Він складається з 11 шарів вафель, перемащених начинкою з какао, масла та подрібнених горіхів. Стандартне пакування — 1,5 кг. Також іноді цей виріб називають "Деліс".

Торт Харківський

Ще однією особливістю торта є те, що він одразу поділений на порції — 30 шматочків. Кожна з яких щедро полита шоколадною глазур'ю. Зверху торт оздоблено яскравими квітами та листочками. Його рецептура залишається впізнаваною вже понад століття, а оригінальним виробником є компанія "Бісквіт-Шоколад".

Чимало людей полюбляють торт "Харківський" не тільки за смак, а й за практичність. Адже строк придатності сягає трьох місяців при зберіганні у холодильнику. Зараз Харківський торт виготовляє Харківська бісквітна фабрика. Вона зберегла класичний рецепт і старовинні традиції, при цьому впроваджуючи сучасні технології контролю якості. Це поєднання дозволило зробити торт ще кращим та не втратити популярність.

Скільки коштує Харківський торт

Наразі придбати його можна у більшості кондитерських магазинів та простих супермаркетах Харкова. Вартість 1,5 кг торта стартує від 1100 грн і вище. Є магазини, які продають навіть за майже 1 700 грн.

Завдяки тривалому терміну зберіганню та структурі торта він майже не псується. Однак під час покупки звертайте увагу на стан пакування та термін придатності.

