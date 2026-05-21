Не "Тьомкайте": як красиво і правильно звертатися до Артема українською

В українській є безліч різноманітних варіантів

Ім’я Артем досить поширене в Україні. Однак багато хто з тих, хто переходить у повсякденному житті на рідну мову, спочатку можуть не знати, як красиво і правильно називати своїх друзів по імені.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Артема українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Артемко;

Артемчик;

Артюша;

Артюха;

Темка;

Тема;

Темочка;

Тема;

Артемочка;

Темич.

Що означає ім’я Артем

Ім’я походить від давньогрецького імені Артеміос (᾿Αρτεˊμιος), яке, у свою чергу, безпосередньо пов’язане з ім’ям богині полювання, родючості та покровительки всього живого — Артеміди.

Головні трактування значення:

"Присвячений Артеміді" або "той, хто належить Артеміді" .

або . У ширшому переносному значенні — "неушкоджений", "бездоганного здоров’я" або "здоровий" (від грецького слова artemes).

Чоловіки з іменем Артем зазвичай вирізняються внутрішнім спокоєм, самостійністю та практичним складом розуму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською ласкаво назвати Катерину.