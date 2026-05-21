Легендарный символ Харькова. Сколько сейчас стоит известный торт и из чего сделан (фото, видео)

Этому десерту уже 130 лет

Почти каждый областной центр Украины имеет свой сладкий символ. Не исключением стал и Харьков.

"Телеграф" расскажет, что особенного в Харьковском торте и почему его так любят. Это один из старейших десертов города, ведь он вышел в продажу в 1896 году.

Харьковский торт – это легендарный шоколадно-вафельный десерт. Он состоит из 11 слоев вафель, перемащенных начинкой из какао, масла и измельченных орехов. Стандартная упаковка – 1,5 кг. Также иногда это изделие называют "Делисом".

Еще одной особенностью торта является то, что он разделен на порции — 30 кусочков. Каждая из которых щедро полита шоколадной глазурью. Сверху торт украшен яркими цветами и листочками. Его рецептура остается узнаваемой уже более века, а оригинальным производителем является компания "Бисквит-Шоколад".

Многие любят торт "Харьковский" не только за вкус, но и за практичность. Ведь срок годности достигает трех месяцев при хранении в холодильнике. Сейчас Харьковский торт производит Харьковская бисквитная фабрика. Она сохранила классический рецепт и старинные традиции, при этом внедряя современные технологии контроля качества. Это сочетание позволило сделать торт еще лучше и не потерять популярность.

Сколько стоит Харьковский торт

Приобрести его можно в большинстве кондитерских магазинов и простых супермаркетах Харькова. Стоимость 1,5 кг торта стартует от 1100 грн и выше. Есть магазины, которые продают даже почти за 1 700 грн.

Благодаря длительному сроку хранения и структуре торта он почти не портится. Однако при покупке обращайте внимание на состояние упаковки и срок годности.

