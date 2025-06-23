Хочеш iPhone — іди на роботу: школярі зможуть підробляти в МакДональдс

Скільки неповнолітній заробить за літо у МакДональдс? Порахували, скільки треба працювати, щоб купити iPhone або Xbox.

З 23 червня в МакДональдс України найматимуть неповнолітніх. Працевлаштуватися туди можуть люди від 16 років.

В компанії розповіли, що це гарний спосіб підробітку під час канікул або навіть протягом року, завдяки зручному графіку. Робота буде адаптована. Неповнолітні зможуть працювати тільки в проміжок з 7 до 21 години. Також є обмеження по тривалості роботи:

учні протягом навчального року — не більше ніж 18 годин на тиждень

інші неповнолітні — не більше 36 годин на тиждень.

Завдяки калькулятору майбутньої зарплати на сайті, можна порахувати приблизну суму, яку можуть заробити українські школярі при такій роботі за місяць. "Телеграф" врахував кількість робочих годин на тиждень та роботу виключно вдень. Зазначимо, що залежно від міста можлива зарплата відрізняється. Так, при однакових умовах роботи, в Києві можна заробити на 1,5 тисячі гривень більше — 16717 грн проти 15212 грн у Львові.

Приблизна зарплата при 36 годинах роботи на тиждень в Києві

Приблизна зарплата при 36 годинах роботи на тиждень у Львові

Заробітки під час канікул часто дають молоді можливість придбати бажані товари чи гаджети, накопичити гроші на відпочинок тощо. Для того, щоб купити останній iPhone 16 (з 128GB) потрібно працювати не один місяць. На одному з популярних маркетплейсів його ціна — 37 999 грн, тож знадобиться щонаймнше три місяці роботи.

Ігрова консоль Microsoft Xbox Series S обійдеться приблизно в 20 тисяч гривень, тож працювати для її покупки потрібно щонайменше 2 місяці. Значно менше витрат вимагають інші покупки, що можуть зацікавити молодь. Зокрема, нова гра Assassin’s Creed Shadows, реліз якої припав на березень, в базовій комплектації коштує 2000 гривень, преміум підписка на Netflix 9,99 євро/місяць (482,5 грн в місяць), трендові кросівки NIKE V2K Run — близько 7 тисяч гривень.

Якщо ж неповнолітній хоче вкластися у майбутнє, то, наприклад, курс "Програмування на С++" коштує 13 900 грн, курс розробки на Python — 18 000 грн тощо. Що ж до навчання у вишах, то в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка найдешевший бакалаврат коштує 43,8 тис. грн на рік, а неповнолітній може заробити таку суму при роботі протягом 2 місяців по 36 годин, а далі — по 18 за щонайменше чотири місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто вступати на "престижні" спеціальності. Наразі держава навіть вплинула на вартість контракту на фах, який не є затребуваним в Україні.