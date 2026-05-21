Через Росію? Слона у Київському зоопарку застали за дивним заняттям, що не так із Хорасом (відео)

Гігант вже давно страждає від неврологічної проблеми

Слон у Київському зоопарку здивував відвідувачів дивними рухами. Як виявилося, тварина проявляє симптоми, які можуть бути причинені стресом через Росію.

Відповідний відеоролик опублікував користувач Threads. На ньому видно, як слон робить безцільні повторювані рухи, стоячи на одному місці.

"Знавці, підкажіть, чи це окей. Сьогодні в зоопарку в Києві слон робив такі рухи близько 15 хв без упину. Читала, що це травма після дресирування в цирку. Правда?", — задається питанням авторка поста.

У відповідь на це користувачі розповіли історію слона та про його проблеми. Так, наприклад, користувачка під ніком haikatva заявила, що тварина раніше жила в одному із зоопарків Росії і там нібито заробила хворобу під назвою стереотипія.

"Коли його тільки привезли до Києва, це проявлялося дуже сильно, зоологи з ним працюють і за цей час його стан значно покращився. Раніше він так міг цілий день робити, просто травму отримав ще дитинчам і тому психіка так спрацювала. Ми цю історію вперше почули ще 8 років тому, тоді помітила його стан і запитала співробітників", — поділилася коментаторка.

Довідка: стереотипія — це стійке безцільне повторення рухів, слів або фраз (ритуали), іноді під час стресу. Є не самостійною хворобою, а симптомом одного з можливих порушень роботи нервової системи. Зокрема, може бути викликана стресом або, наприклад, бути наслідком інсульту.

Що відомо про слона

Слон Хорас. Фото — Вікіпедія

Ймовірно, на кадрах зафільмовано слона на кличку Хорас, який народився в зоопарку Німеччини, а після кілька років жив у РФ. У 2012 році його привезли до Києва з Ростовського зоопарку (Росія). Однак згодом у мережі почала з’являтися інформація про дивну поведінку слона. У зоопарку пояснили, що у Хораса проявляється стереотипія, проте одразу пояснили, що це "не є страшною проблемою". У 2022 році з’явилася інформація, що стан слона погіршувався після обстрілу російських обстрілів.

