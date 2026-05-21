Людина, яка несе з собою Україну: Усик здивував новим образом перед боєм

Білий колір є символом чистоти намірів, світла та внутрішньої сили. Він уособлює не агресію, а впевненість людини, яка знає, хто він і за що стоїть.

Золотий орнамент переосмислює українську сакральну естетику та традиційну вишивку як мову символів. У центрі композиції — тризуб, не лише державний знак, а й символ волі, незламності та історичної спадкоємності поколінь.