Людина, яка несе з собою Україну: Усик здивував новим образом перед боєм
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Боксер прийшов на пресконференцію у білому відкритому костюмі
У четвер, 21 травня, стартував медіатиждень шоу боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Український боксер і нідерландський кікбоксер зустрілися віч-на-віч у Великому Єгипетському музеї в Гізі (Єгипет).
Що потрібно знати
- Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу
- Олександр та Ріко зустрілися на пресконференції
- "Кіт" прийшов на захід в унікальному костюмі
Українець прийшов на захід у білому костюмі, який обшитий золотим орнаментом. Дане вбрання підготувала для Усика дизайнерка Ельвіра Гасанова та її бренд DAMIRLI. У DAMIRLI зазначили, що цей костюм символізує образ "людини, яка несе з собою Україну".
Білий колір є символом чистоти намірів, світла та внутрішньої сили. Він уособлює не агресію, а впевненість людини, яка знає, хто він і за що стоїть.
Золотий орнамент переосмислює українську сакральну естетику та традиційну вишивку як мову символів. У центрі композиції — тризуб, не лише державний знак, а й символ волі, незламності та історичної спадкоємності поколінь.
На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.
Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.
Додамо, що шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.
Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.