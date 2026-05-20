Львів, Рівне чи Івано-Франківськ: де першим вдарить літня спека до +27

Пощастить не всім — деяким містам доведеться зачекати

Поки частина України ще ховається від свіжого весняного вітру, в один із регіонів уже прямує справжнє літо. Термометри розігріє на заході країни до червневих показників.

Свіжий прогноз погоди на кінець робочого тижня та найближчі вихідні, 21–24 травня підготував Google DeepMind WeatherNext 2. "Телеграф" дізнався, де саме чекати на аномальні градуси, а кому варто тримати парасолі напоготові.

Де літо почнеться вже у четвер

Головним щасливчиком наприкінці цього тижня стане Івано-Франківськ. Завдяки захищеності Карпатським рельєфом, місто першим прийме удар субтропічного тепла.

Уже у четвер та п'ятницю, 21–22 травня, стовпчики термометрів тут упевнено сягнуть літню позначку у +25°C і подекуди сягатимуть спекотних +26°C… +27°C. Куртки можна сміливо ховати в шафу. Що стосується опадів — у четвер день буде переважно сонячним, а от у п'ятницю та суботу, 22–23 травня, ближче до вечора можливі суто літні короткочасні грози. Вони будуть швидкими й лише освіжать повітря.

Комфортне тепло та мінливе сонце у Львові

У Львові погода також порадує теплом, але без екстремальних температур. Близькість до атлантичних повітряних мас трохи стримуватиме спеку.

З 21 по 23 травня тут очікується цілком комфортне "європейське літо" з температурою в межах +21°C… +23°C. Справжнє потепління понад +24°C прийде сюди із запізненням — ближче до неділі, 24 травня. Небо періодично затягуватиме хмарами, але суттєвих опадів чи затяжних дощів модель не прогнозує — ідеальний час для прогулянок містом.

Кому доведеться почекати спеки

Найдовше літнього тепла чекатимуть мешканці Рівного. Сюди наразі прориваються прохолодніші повітряні потоки з півночі, тому про літню спеку йти мова поки не може.

Протягом 21–23 травня температурний максимум у Рівному коливатиметься в межах скромних +19°C… +21°C. Погода буде досить мінливою та вітряною, а вологість повітря — підвищеною. Разом із прохолодним північно-західним вітром у четвер та п'ятницю можливі періодичні дрібні дощі, тож парасолі рівнянам ще знадобляться. Певне потепління до +23°C тут відчують лише наприкінці тижня, 24 травня.

