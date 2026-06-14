На ринку в Одесі помітили дивний товар. Як виглядає (фото)

Навіть для барахолки це незвично

В Одесі на ринку сталась курйозна ситуація. Адже серед звичних для барахолки товарів помітили дещо цікаве.

Про це свідчить фото з місцевих каналів. Зауважимо, що коли саме зафільмували товар, не відомо.

"Нічого незвичайного, просто снаряд продають на Старокінному ринку", — йдеться у повідомленні.

Снаряд на одеському ринку

На фото видно, що серед старої електроніки стоїться величезний снаряд. Хто його продає та яка цінна невідомо, а також й походження боєприпасу теж загадка. Втім, якби кумедно це не виглядало, нерозірваний снаряд може становити велику небезпеку для людей навколо.

Також, окрім снаряда, продають й інші старі військові речі, зокрема каски, одяг та ремені. Походження цих товарів також невідоме.

Для довідки

Старокінний ринок або Старокінний базар — найстаріший з існуючих наразі одеських ринків. Його організували в 1833 році під назвою "Скотський базар" на околиці Одеси. Зараз знаходиться в центрі району Молдаванка. Спочатку тут продавали худобу, згодом ринок почав обростати наметами та магазинчиками.

Старокінний ринок

Але й досі тут залишились ряди з антикварними старими речами. Серед них можна побачити не тільки щось унікальне, а й досить дивне, як снаряд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на один з пляжів в Одесі навідався цікавий "гість". Невеликий баклан невимушено приземлився серед туристів та влаштував їм справжнє шоу.