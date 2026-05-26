Курив і не знав, що порушує закон: які місця в Україні під забороною

Марина Бондаренко
Існує 19 місць, де заборонено це робити.

Це стосується не тільки звичайних цигарок, а й електронок та пристроїв для нагрівання тютюну

Багато українців не замислюються, що звичайне куріння у звичних місцях — на балконі, у під’їзді чи на зупинці — може бути порушенням закону. За такі дії передбачені штрафи, адже в Україні чітко визначено місця, де курити заборонено.

Під заборону потрапляє не тільки традиційний тютюн, а й електронні сигарети, кальяни та пристрої для нагрівання тютюну. "Телеграф" розповів, у яких місцях куріння заборонене та які наслідки передбачає закон.

Де курити можна, а де штрафують

Закон забороняє курити у громадських і закритих просторах. Серед них — лікарні, школи, спортивні заклади, державні установи, офіси та підприємства. Також куріння заборонене у ресторанах, готелях, гуртожитках і закладах культури. Окремо під забороною перебувають дитячі майданчики, підземні переходи, вокзали, зупинки та громадський транспорт, включно з таксі.

У яких громадських місцях в Україні заборонено куріння
Не можна курити й у місцях спільного користування житлових будинків — під’їздах, сходових клітинах та ліфтах. Хоча квартира або приватне житло дозволяють куріння, балкон у багатоквартирному будинку вважається частиною спільного простору, тому там також діють обмеження.

Водночас закон дозволяє курити у приватних приміщеннях, якщо це не заважає іншим. Однак у разі скарг від сусідів варто враховувати правила добросусідства.

За порушення заборони передбачено штраф: від 51 до 170 гривень. Якщо протягом року порушення повториться, сума зростає до 170–340 гривень.

