В "АТБ" відверто розповіли головну проблему з касами самообслуговування: "замало охорони"

Є кілька вагомих причин, чому їх досі немає в більшості торгових точок

Каси самообслуговування давно стали звичними для багатьох супермаркетів, однак у мережі "АТБ" вони є далеко не в кожному магазині.

У соцмережі Reddit працівниця компанії під ніком Who_i_001 відверто пояснила, чому мережа не поспішає масово встановлювати такі каси та з якою проблемою стикається найбільше.

За словами співробітниці, головна причина — нестача охорони та персоналу. Вона зазначила, що для повноцінної роботи кас самообслуговування потрібен постійний контроль, адже без цього зростає ризик крадіжок товарів.

Касирка також додала, що компанії не завжди вигідно впроваджувати таку систему через додаткові витрати та можливі втрати товару. У коментарях користувачі погодилися, що проблема крадіжок дійсно залишається однією з головних причин обережного ставлення магазинів до кас самообслуговування.

Варто зазначити, що каси самообслуговування все ж працюють у деяких магазинах України, однак таких торгових точок поки що небагато.

