Чому в "АТБ" відрізняється ціна на касі та на ціннику: касир розповів правду

Це відбувається не через бажання обманути покупців

Багато українців стикалися із ситуацією, коли ціна на полиці в магазині відрізняється від тієї, що пробивається на касі. Це пояснюється однією вагомою причиною.

Розмова про це розгорілася в соцмережі Reddit після коментаря працівниці магазину "АТБ" з ніком Who_i_001, яка пояснила, чому так трапляється насправді.

За словами касира, співробітники не можуть самостійно змінювати ціни на касі, адже система працює автоматично. У комп’ютері вже є база товарів із закріпленими цінами, а каса лише зчитує інформацію зі штрихкоду. Найчастіше проблема виникає через те, що працівники не встигають оперативно замінити цінники після оновлення вартості товарів.

Касир також зазначив, що ціни можуть змінюватися навіть уночі, коли в систему вносять нові дані. Водночас старі цінники на полицях інколи залишаються ще певний час, через що й виникає плутанина. Працівники магазинів зізнаються, що покупці нерідко ігнорують інформацію на табличках або не перевіряють умови акцій, а потім звинувачують касирів у завищених цінах.

Чому ціна на касі вища, ніж на полиці

Касирка розповіла, як пришвидшити чергу в "АТБ"

Працівниця мережі "АТБ" пояснила, як покупці можуть допомогти пришвидшити черги на касах і полегшити роботу касирів. У коментарях під її дописом на Reddit користувачі поцікавилися, що найбільше затримує обслуговування, особливо коли працює лише одна або дві каси. У відповідь працівниця закликала людей бути терплячими та уважнішими під час покупок. Вона порадила правильно зважувати вагові товари й клеїти стікери, уважно перевіряти назви овочів і фруктів, дивитися на штрихкоди на цінниках та користуватися сканерами цін у магазині, щоб уникати затримок на касі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняються "чорні" та "сині" магазини "АТБ".